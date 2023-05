Saat Indonesia Menandai 25 Tahun Reformasi, Apakah Demokrasi Runtuh di Bawah Jokowi?

POS-KUPANG.COM - Pada tahun 2023 ini genap 25 era reformasi dengan sejumlah tuntutannya. Pertanyaannya, apakah berbagai tuntutan tersebut sudah diwujudkan oleh pemerintah?

Resty Woro Yuniar melalui artikelnya yang dipublikasi oleh laman South China Morning Post (scmp.com), Sabtu 13 Mei 2023, menghimpun pendapat sejumlah pengamat yang intinya bahwa demokrasi telah 'memburuk secara nyata' selama masa kepresidenan Joko Widodo, dibatasi oleh undang-undang baru yang membatasi perbedaan pendapat dan kebebasan berekspresi.

Pengaruh garda tua era Soeharto juga tetap kuat, yang menurut beberapa kalangan kini mengancam masa depan politik Indonesia. Selengkapnya disajikan berikut ini.

Dunia Maria Catarina Sumarsih runtuh pada 13 November 1998, ketika dia menerima kabar bahwa tentara Indonesia telah membunuh putranya di kampus universitasnya, hampir enam bulan setelah berakhirnya kediktatoran selama 32 tahun yang mengantarkan pada periode reformasi demokrasi.

Putra Sumarsih, Bernardus Realino Norma Irawan, 20, telah menjadi bagian dari gerakan nasional yang dipimpin mahasiswa yang memprotes sidang khusus parlemen Indonesia, majelis pertama yang diadakan di negara itu setelah orang kuat militer Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada Mei 1998.

Bernadus, juga dikenal sebagai Wawan, telah bergabung dengan pengunjuk rasa mahasiswa lainnya di halaman Universitas Atma Jaya di Jakarta, saat mereka menyuarakan ketidakpercayaan mereka terhadap penerus Soeharto BJ Habibie dan menyerukan diakhirinya perwakilan militer yang tidak terpilih di parlemen.

Tentara bersenjata melepaskan tembakan balasan, menewaskan 17 orang – termasuk Wawan – dan melukai lebih dari 400 orang lainnya dalam kerusuhan yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Semanggi I. Empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas dalam demonstrasi enam bulan sebelumnya yang menuntut Soeharto mundur.

Baca juga: Prabowo Subianto Blak-Blakan Puji Joko Widodo: Presiden Kita Ini Sangat Rendah Hati

Penembakan tersebut menambah serangkaian kerusuhan, penjarahan dan pemerkosaan, termasuk yang ditujukan pada orang Tionghoa-Indonesia, yang menjadi ciri awal Reformasi Indonesia, sebuah periode yang memperlihatkan dorongan yang lebih besar untuk demokrasi yang lebih kuat dan iklim sosial politik yang lebih terbuka di negara keempat terpadat dunia setelah berakhirnya rezim Orde Baru Soeharto.

Gerakan Reformasi memiliki enam tujuan, antara lain membawa Soeharto dan kroni-kroninya ke pengadilan, amandemen UUD 1945, memperluas otonomi daerah, menghapus dwifungsi TNI, memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum.

“Atas nama cinta saya kepada Wawan, saya berikrar akan melanjutkan perjuangannya dan kawan-kawannya, khususnya dalam [mendorong] salah satu tujuan Reformasi, yaitu menegakkan supremasi hukum,” kata Sumarsih, kini berusia 70 tahun. “Sejauh ini kami telah gagal mewujudkan enam tujuan Reformasi.”

Sumarsih tidak sendirian dalam berpikir bahwa demokrasi di Indonesia, 25 tahun setelah Reformasi, telah mengambil kursi belakang di bawah Presiden Joko Widodo, penurunannya dibatasi oleh pengesahan hukum pidana baru pada bulan Desember yang dapat digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara dan berekspresi.

“Pada awal perkembangan demokrasi, banyak hal yang membaik…namun beberapa tahun terakhir kita melihat ada kemunduran di beberapa aspek, mulai dari melemahnya institusi demokrasi hingga menyempitnya ruang kebebasan sipil,” ujar Titi Anggraini , anggota dewan pengawas LSM independen The Association for Elections and Democracy yang berbasis di Jakarta.

“Kebebasan berserikat dan berekspresi, serta penegakan hukum dan korupsi mengalami kemunduran.”

Otonomi daerah yang lebih luas memungkinkan korupsi tetap merajalela di setiap lapisan birokrasi, karena elite politik terus mengkonsolidasikan kekuasaan untuk mempertahankan status quo. Pluralisme tetap mendapat serangan dari fundamentalisme agama yang disulut para politisi di setiap siklus pemilu.