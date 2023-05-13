Katalog dan Promo

Promo Alfamart Sampai Besok 14 Mei 2023,Sedaap Mie Goreng Rp12500,Camar Rp32400,Dancow Diskon 15Ribu

Promo Alfamart JSM hanya Sampai Besok 14 Mei 2023,Sedaap Mie Goreng Rp12500,Camar Rp32400,Dancow Diskon 15Ribu

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
zoom-inlihat foto Promo Alfamart Sampai Besok 14 Mei 2023,Sedaap Mie Goreng Rp12500,Camar Rp32400,Dancow Diskon 15Ribu
INSTAGRAM ALFAMART
PROMO ALFAMART - Promo Alfamart Sampai Besok 14 Mei 2023,Sedaap Mie Goreng Rp12500,Camar Rp32400,Dancow Diskon 15Ribu 

POS-KUPANG.COM - Ingin berbelanja di akhir pekan Sabtu 13 Mei 2023? ayo simak Promo Alfamart dibawah ini.

Melalui Promo Alfamart dengan nama Promo Jumat Sabtu Minggu, ada banyak barang yang dijual dengan harga murah.

Ada diskon alfamart untuk berbagai barang kebutuhan mulai dari Minyak goreng, popok bayi, sabun mandi cair, sabun cuci liquid maupun bubuk, pasta gigi dan berbagai kebutuhan lainnya.

Untuk selengkapnya simak Promo Alfamart dibawah ini:

Sovia Minyak goreng pouch 2 Liter Rp34,400, bayar pakai Ovo Rp32.400

Camar Minyak goreng pouch 2 Liter Rp34,900 bayar pakai Ovo Rp32.400

Harumas Minyak goreng pouch 2 Liter Rp34.900 bayar pakai Ovo Rp32.900

Fortune Minyak goreng pouch 2 Liter Rp35.500, bayar pakai Ovo Rp33.500

Sania Minyak goreng pouch 2 Liter Rp35.500. bayar pakai Ovo Rp33.500

tropical Minyak goreng pouch / botol 2 Liter Rp35.900, bayar pakai Ovo Rp33.900

Sunco Minyak goreng pouch 2 Liter Rp35.900, bayar pakai Ovo Rp33.900

Bimoli Minyak goreng pouch 2 Liter Rp36.500, bayar pakai Ovo Rp34.660

indofood kecap manies refill 620 ml Rp 14.500, pakai Ovo Rp 13.500

Meg keju serbaguna 160 gram, slice 10's Rp 10.500

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
Tags
Promo Alfamart
Minyak goreng
diskon alfamart
Pos Kupang Hari Ini
POS-KUPANG.COM
BERITATERKAIT
PROMO-ALFAMART-12-MEI-2023.jpg

Promo Alfamart JSM Terbaru 12-14 Mei, Minyak Murah 9 Merek,Bimoli Rp34.500,Beli2 Hemat: Taro,Chitato

22 jam lalu

  • 5 Rekomendasi TWS Rp 200 Ribuan Terbaik, Punya Fitur ENC hingga Klaim Baterai Tahan Lama
    Aksesoris Handphone
    5 Rekomendasi TWS Rp 200 Ribuan Terbaik, Punya Fitur ENC hingga Klaim Baterai Tahan Lama
    Review Infinix Zero 5G, HP Rp 3 Jutaan dengan Chipset Kencang untuk Gaming
    Produk Handphone
    Review Infinix Zero 5G, HP Rp 3 Jutaan dengan Chipset Kencang untuk Gaming
    5 Rekomendasi Netbook Terbaik, Punya Bodi Mungil dan Harga Terjangkau
    Produk Laptop
    5 Rekomendasi Netbook Terbaik, Punya Bodi Mungil dan Harga Terjangkau
    Review Hanasui Perfect Fit Setting Powder Hadir dengan Oil Absorber, Make Up Bebas Minyak Seharian
    Produk Kecantikan
    Review Hanasui Perfect Fit Setting Powder Hadir dengan Oil Absorber, Make Up Bebas Minyak Seharian
    5 Bahan Alami untuk Mengusir Hama Tanaman, Bisa Gunakan Bawang Putih
    Tips Home Care
    5 Bahan Alami untuk Mengusir Hama Tanaman, Bisa Gunakan Bawang Putih
    5 Rekomendasi HP dengan Dual Stereo Speaker, Harga Mulai Rp 3 Jutaan
    Produk Handphone
    5 Rekomendasi HP dengan Dual Stereo Speaker, Harga Mulai Rp 3 Jutaan
    • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tanah 125 Murah Malangjiwan Colomadu Solo dekat Bandara
    Tanah 125 Murah Malangjiwan Colomadu Solo dekat Bandara
    Rp2.000.000
    Jawa Tengah, Karanganyar
    Rumah 2 Lantai Syariah Nyata Terbangun Terlaris Terbaik Terjangkau di Pusat Kota Cilegon
    Rumah 2 Lantai Syariah Nyata Terbangun Terlaris Terbaik Terjangkau di Pusat Kota Cilegon
    Rp500.000.000
    Banten, Cilegon
    Yamaha Fino Wrna Hitam 2016
    Yamaha Fino Wrna Hitam 2016
    Rp7.250.000
    Banten, Tangerang Kota
    Scoopy Tahun 2011 Siap Pakai
    Scoopy Tahun 2011 Siap Pakai
    Rp6.250.000
    Banten, Tangerang Kota
    Motor Honda Beat tahun 2009 bekas tangan pertama body mulus
    Motor Honda Beat tahun 2009 bekas tangan pertama body mulus
    Rp7.000.000
    DKI Jakarta, Jakarta Selatan
    Motor Honda Beat karbu tahun 2012 bekas surat lengkap mesin halus
    Motor Honda Beat karbu tahun 2012 bekas surat lengkap mesin halus
    Rp7.700.000
    Jawa Barat, Bogor
    Tanah 199 Gumpang Kudusan Kartasura Solo dekat UMS
    Tanah 199 Gumpang Kudusan Kartasura Solo dekat UMS
    Rp2.600.000
    Jawa Tengah, Surakarta/Solo
    Motor Honda Beat Street Bekas Tahun 2021 Pajak Hidup Surat Komplik - Bekasi
    Motor Honda Beat Street Bekas Tahun 2021 Pajak Hidup Surat Komplik - Bekasi
    Rp18.500.000
    Jawa Barat, Bekasi Kota
    Sedia Charger Total Station South NTS NC-20A di Cimahi
    Sedia Charger Total Station South NTS NC-20A di Cimahi
    Rp1.249.000
    Jawa Barat, Cimahi
    Tanah 679 Jalan Raya Kyai Mojo Semanggi Solo Area Komersil
    Tanah 679 Jalan Raya Kyai Mojo Semanggi Solo Area Komersil
    Rp10.000.000
    Jawa Tengah, Surakarta/Solo
    Sedia Charger Total Station South NTS NC-20A di Batam
    Sedia Charger Total Station South NTS NC-20A di Batam
    Rp1.249.000
    Kepulauan Riau, Batam
    Pesan Nasi Kotak Gamping
    Pesan Nasi Kotak Gamping
    Rp20.000
    DI Yogyakarta, Sleman
    Rumah 2 Lantai Smarthome di Pusat Kota Cilegon BONUS UMROH KE MEKKAH MADINAH
    Rumah 2 Lantai Smarthome di Pusat Kota Cilegon BONUS UMROH KE MEKKAH MADINAH
    Rp895.000.000
    Banten, Cilegon
    Sedia Charger Total Station South NTS NC-20A
    Sedia Charger Total Station South NTS NC-20A
    Rp1.249.000
    Kepulauan Riau, Kepulauan Anambas
    Rumah 2 Lantai di Cibiru Bandung Lokasi Strategis Bebas Banjir
    Rumah 2 Lantai di Cibiru Bandung Lokasi Strategis Bebas Banjir
    Rp650.000.000
    Jawa Barat, Bandung
    Scissor lift 8 meter di kuningan majalengka purwakarta subang grobogan pati pemalang nganjuk madiun
    Scissor lift 8 meter di kuningan majalengka purwakarta subang grobogan pati pemalang nganjuk madiun
    Rp7.000.000
    Jawa Timur, Surabaya
    Bintan Tour Package & Rent Car
    Bintan Tour Package & Rent Car
    Rp500.000
    Kepulauan Riau, Bintan
    Motor Toyota Fortuner Vrz Trd Sportivo 2.4cc Diesel Automatic Th.2018 - Jakarta Timur
    Motor Toyota Fortuner Vrz Trd Sportivo 2.4cc Diesel Automatic Th.2018 - Jakarta Timur
    Rp404.000.000
    DKI Jakarta, Jakarta Timur
    Mobil Honda Mobilio E Cvt 1.5 cc Automatic Tahun 2014 Bekas Siap Pakai - Jakarta Timur
    Mobil Honda Mobilio E Cvt 1.5 cc Automatic Tahun 2014 Bekas Siap Pakai - Jakarta Timur
    Rp128.000.000
    DKI Jakarta, Jakarta Timur
    Bibit Sawit Unggul Sertifikat Label Biru
    Bibit Sawit Unggul Sertifikat Label Biru
    Rp45.000
    Sumatera Selatan, Palembang
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan