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Promo Alfamart Sampai Besok 14 Mei 2023,Sedaap Mie Goreng Rp12500,Camar Rp32400,Dancow Diskon 15Ribu
Promo Alfamart JSM hanya Sampai Besok 14 Mei 2023,Sedaap Mie Goreng Rp12500,Camar Rp32400,Dancow Diskon 15Ribu
Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM - Ingin berbelanja di akhir pekan Sabtu 13 Mei 2023? ayo simak Promo Alfamart dibawah ini.
Melalui Promo Alfamart dengan nama Promo Jumat Sabtu Minggu, ada banyak barang yang dijual dengan harga murah.
Ada diskon alfamart untuk berbagai barang kebutuhan mulai dari Minyak goreng, popok bayi, sabun mandi cair, sabun cuci liquid maupun bubuk, pasta gigi dan berbagai kebutuhan lainnya.
Untuk selengkapnya simak Promo Alfamart dibawah ini:
Sovia Minyak goreng pouch 2 Liter Rp34,400, bayar pakai Ovo Rp32.400
Camar Minyak goreng pouch 2 Liter Rp34,900 bayar pakai Ovo Rp32.400
Harumas Minyak goreng pouch 2 Liter Rp34.900 bayar pakai Ovo Rp32.900
Fortune Minyak goreng pouch 2 Liter Rp35.500, bayar pakai Ovo Rp33.500
Sania Minyak goreng pouch 2 Liter Rp35.500. bayar pakai Ovo Rp33.500
tropical Minyak goreng pouch / botol 2 Liter Rp35.900, bayar pakai Ovo Rp33.900
Sunco Minyak goreng pouch 2 Liter Rp35.900, bayar pakai Ovo Rp33.900
Bimoli Minyak goreng pouch 2 Liter Rp36.500, bayar pakai Ovo Rp34.660
indofood kecap manies refill 620 ml Rp 14.500, pakai Ovo Rp 13.500
Meg keju serbaguna 160 gram, slice 10's Rp 10.500