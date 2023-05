Prediksi Liga Inggris, Todd Boehly Batasi Transfer Pemain ke Chelsea Fokus Cari Manajer Baru

Kolase-JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images

POS-KUPANG.COM- Prediksi Liga Inggris, Todd Boehly yang merupakan pengusaha kaya berencana membatasi transfer pemain ke Chelsea pasca kegagalan Roman Abramovich senilai $421 juta.

Walaupun The Blues membutuhkan perombakan perekrutan besar-besaran setelah gagal melakukan langkah yang benar.

Todd Boehly diatur untuk merombak salah satu pilar yang tersisa dari Chelsea Roman Abramovich dengan perombakan kebijakan transfer besar-besaran.

Pemilik baru telah mengubah sebagian besar hal lain dari rezim sebelumnya termasuk manajer, pemain, staf rekrutmen, direktur, fisio, dan groundmen.

Setelah juga menghabiskan lebih dari £600 juta ($751,9 juta) dalam prosesnya, lebih dari yang pernah dikeluarkan Abramovich di dua jendela.

Kepemilikan Boehly-Clearlake Capital berada di bawah pengawasan dan tekanan yang sangat besar untuk mendapatkan hasil yang baik di lapangan.

Mereka saat ini sedang mencari manajer permanen ketiga dalam waktu kurang dari 12 bulan dan telah melihat tim tersebut juga terlempar dari empat besar.

Sambil melakukan itu, mereka hanya berhasil menggembungkan skuad yang sudah penuh, membeli 18 pemain sepanjang musim, mulai dari remaja hingga 33 tahun.

Sangat sedikit sejauh ini yang datang dengan senjata pencar dan pendekatan yang selalu berubah untuk pemain baru hanya berkontribusi pada perasaan tidak tenang dan terputus-putus di Cobham.

Dengan skuad bermain 32 orang dan 21 keluar pinjaman saat ini, direktur baru Laurence Stewart, Christopher Vivell, Joe Shields dan Paul Winstanley memiliki tugas besar.

Upaya yang sedang dilakukan adalah melirik Mauricio Pochettino yang bisa diharapkan untuk menjadi orang berikutnya di kursi panas untuk menangani Chelsea.

The Evening Standard menulis bahwa Boehly and Co akan mengakhiri sistem pinjaman massal, menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk menawarkan kemajuan bagi para pemain muda

Inilah model yang digunakan di bawah Abramovich tetapi mencapai ketinggian baru pada 2019 ketika 41 pemain dikirim, banyak yang terus-menerus dipindahkan sementara dari Stamford Bridge tanpa melihat sepak bola tim utama atau penampilan senior.

Itu juga melihat pemain yang dibayar lebih dan berkinerja buruk melihat kontrak mereka, menua dan menghabiskan uang klub dengan harapan mendapatkan performa yang baik dan mendapatkan kembali sejumlah dana tetapi itu jarang terjadi.

