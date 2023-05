JNE Raih Penghargaan Gold Champion Kategori Courier Service Indonesia WOW Brand 2023 

Penghargaan yang diterima JNE, Gold Champion Indonesia WOW Brand 2023 dalam kategori Courier Service yang diselenggarakan oleh Markplus Inc.

POS-KUPANG.COM, KUPANG - JNE kembali dianugerahi penghargaan bergengsi, yaitu Gold Champion Indonesia WOW Brand 2023 dalam kategori Courier Service yang diselenggarakan oleh Markplus Inc.

Melalui salah satu divisinya yaitu MarkPlus Insight, yang telah menyelenggarakan survey Indonesia WOW Brand 2023 terhadap 6.584 responden di beberapa kota besar di Indonesia.

Survey ini mengacu kepada konsep WOW Marketing yang mengadopsi konsep pemasaran Prof. Philip Kotler, Father of Modern Marketing.

Berdasarkanhasil survey tersebutterpilih brand-brand terbaik Indonesia danmendapatkanpredikatsebagai Indonesia WOW BRAND 2023.

Baca juga: Presdir JNE Beri Inspirasi Bisnis di Pesta Wirausaha Nasional 2023

Di era konektivitas saat ini, dimana perilaku pelanggan telah bergeser dari proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi diri sendiri ke proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi secara sosial, JNE berhasil menjadi juara karena menerapkan WOW Marketing berdasarkan skor Rasio advokasi merek dan tingkat awareness tertinggi dari merek - merek lain di Industri sejenis.

Penghargaan di berikanlangsungoleh Jacky Mussrysebagai Chief Executive Officer MarkPlus, Inc. Yang diterimaoleh Kurnia Nugraha, selaku Head of Media Relation JNE Express di Hotel The Westin, Jakarta (11/5).

Dan disaat yang samauntukke-delapan kalinya MarkPlus, Inc. mengadakan conference pemasaran terbesar bagi para brand enthusiast, yang merupakan pestanya orang Brand di Indonesia yang bertema : Branding for the Game Charger, dalam acara WOW Brand Festive Day yang merupakan sebuah festival pemasaran terbesar bagi para brand enthusiast di Indonesia yang dihadiri sekitar 400 brand enthusiast darilebih 300 Brand terbaik Indonesia dan diisi oleh pembicar abrand expert yang memaparkan konsep Brand terkini

Dalam kesempatan ini juga JNE memberikan pemaparan mengenai “Boost Affinity by Brand Collaboration” yang selama ini dilakukan oleh JNE dalam mendukung strategi kolaborasi yang dilakukanoleh JNE, dibawakanoleh Kurnia Nugraha.

Kurnia Nugraha, Head of Media Relation JNE mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan istimewa ini.

Baca juga: DITAJENAD Lanjutkan Kerjasama Dengan JNE

“Mewakili seluruh karyawan dan manajemen JNE, kami mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada MarkPlus, Inc. danMarkPlus Insight atas penghargaan Gold Champion Indonesia WOW Brand 2023dalamkategoriCourier Service”.

Komitmen JNE sebagai perusahaan ekspres dan logistik nasional, untuk berkontribusi secara nyata selama 33 tahun terhadap kemajuan perekonomian Bangsa serta Negara, diwujudkan dalam berbagai langkah bisnis yang dapat menjadi peluang bagi masyarakat. Pengembangan bisnis terus dilakukan dengan meningkatkan berbagai sektor penting agar JNE memiliki kualitas pelayanan terbaik, sehingga dapat selalu bermanfaat bagi seluruh stakeholder, pelanggan, maupun para mitra.

Kurnia juga menyampaikan bahwa JNE didirikan dengan tujuan utama agar membawa manfaat bagi banyak orang, baik internal mau pun eksternal perusahaan sesuai dengan tagline kami yaitu, “Connecting Happiness”.

Oleh karena itu, penghargaan ini menjadi motivasi seluruh manajemen dan karyawan untuk terus menjalankan performa kerja yang prima, dan melanjutkan komitmen untuk terus berinovasi dalam pengembangan bisnis. Kami berharap berbagai program dan langkah JNE, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas”, pungkas Kurnia.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi :