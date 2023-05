Humanity First Indonesia Beri Bantuan Air Bersih Bagi Masyarakat Tanajawa Sabu Raijua

NGO Humanity First (HF) Indonesia bersama masyarakat Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua, Selasa 9 Mei 2023.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Jevon Agripa Dupe

POS-KUPANG.COM, SABU RAIJUA - Humanity First Indonesia beri bantuan air bersih bagi masyarakat Kampung Prema Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua.

Bantuan air bersih tersebut diberikan NGO Humanity First (HF) Indonesia. Humanity First menghadirkan akses air bersih melalui program Air Bersih untuk NTT dengan memberikan bantuan berupa sumur bor sekaligus instalasi air bersih.

Hal itu disampaikan oleh Agil Cahyo Manembah, staff program/ koordinator lapangan program Air Bersih untuk NTT saat memantau debit air sekaligus memantau pemasangan instalasi air pada Selasa 9 Mei 2023.

"Masyarakat sudah bisa menikmati air bersih yang kita bor, debit airnya cukup bagus," katanya didampingi Abidin Muklis salah satu relawan Humanity First Indonesia.

Menurut pria yang akrab disapa Agil ini, air bersih tersebut akan di distribusikan kepada sekitar 50 kepala keluarga (KK) melalui jaringan perpipaan yang sudah di instalasi.

"Air ini kami akan distribusi kepada sekitar 50an KK di sekitar kampung perema , karena kami sudah pasang instalasi mulai dari tandon air, pipa hingga kran air yang akan dipompa dengan menggunakan dinamo celup " ucapnya.

Selain di Desa Tanajawa, ia juga menyampaikan bahwa bantuan yang sama juga diberikan kepada masyarakat Kampung Rae Bawa, dusun 4, Desa Hallapadji, Kecamatan Sabu Liae.

Program ini, Menurunya, termasuk dalam program Water For Life. Pada kiprahnya, kata Agil, Water For Life telah dilakukan mulai Tahun 2005, sejak Humanity First (HF) Indonesia berdiri.

Dijelaskan Agil, selain Water For Life, HF Indonesia juga memiliki berbagai program kemanusiaan lainnya, seperti Orphan care, Knowledge For Life, Food Security, dan Global Health.

Agil menuturkan, Program Water For Life sendiri telah berhasil memberikan manfaat di berbagai wilayah, di antaranya Aceh, Nias, Gunungkidul, Bogor, Palu dan yang kini yang sedang dikerjakan, yaitu di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dirinya berharap semoga bantuan yang mereka berikan, bisa dimanfaatkan dan dijaga dengan baik oleh warga sekitar sehingga dapat membawa dampak positif.

"Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan dan dijaga dengan baik oleh warga sekitar sehingga dapat membawa dampak positif " harapnya.

Sementara, Yonatan Wadu warga Desa Tanajawa menyampaikan terima kasih kepada NGO Humanity First Indonesia yang telah peduli dengan masyarakat NTT terlebih ksusunya masyarakat Sabu Raijua dalam hal menyediakan air bersih.

"Mewakili masyarakat sekitar yang nanti akan memanfaatkan air bersih ini, saya menyampaikan terima kasih kepada NGO HFI yang telah peduli dengan kami melalui program air bersih " ucapnya. (cr22)

