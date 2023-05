ASEAN Harus Siap Hadapi Tantangan Lebih Kompleks

Presiden Jokowi saat membuka Pertemuan Pemimpin ASEAN dengan High-Level Task Force on ASEAN Community’s Post-2025 Vision, di Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/05/2023) siang.

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Presiden RI Joko Widodo atau Presiden Jokowi menekankan bahwa ASEAN harus siap dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Pertemuan Pemimpin ASEAN dengan High-Level Task Force on ASEAN Community’s Post-2025 Vision, di Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/5/2023).

“Saya mengapresiasi kerja keras anggota High-Level Task Force dalam setahun terakhir ini, dan ASEAN harus betul-betul siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks,” ujar Presiden Jokowi dilansir Sekretariat Presiden.

Presiden pun menekankan peran penting High-Level Task Force dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang ASEAN jauh ke depan serta memastikan kontribusi ASEAN bagi kemajuan kawasan dan dunia.

“Kita harus bersiap untuk yang terburuk, namun tetap mengharapkan yang terbaik,” imbuh Presiden Jokowi.

Lebih jauh, Presiden menyatakan bahwa Visi ASEAN 2045 harus lebih adaptif, berorientasi ke depan, dan tidak bersifat rutinitas atau business as usual.

Oleh karena itu, Presiden berharap High-Level Task Force dapat melahirkan pemikiran yang transformatif dan out of the box.

“Di diskusi kita hari ini akan elaborasi pemikiran yang out of the box dan transformatif. Oleh karenanya, para pemimpin ASEAN akan mendengar langsung laporan High-Level Task Force dan rencana arah ke depan,” pungkas Presiden Jokowi. (*)

