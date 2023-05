Ayu Ting Ting Pamer Paha Mulus, Natizen Sebut yang Lihat Bukan Muhrim Hingga Singgung Dosa

POS KUPANG.COM -- Ayu Ting Ting makin banyak mendapat job endorse untuk produk kencantikan tubuh

Salah satu endorse yang diterima janda satu anak itu adalah harus pamer paham mulus sang biduan

Dan, tawaran itupun diterima. Paha yang dipamerkan ibunda Bilqis itu benar-benar menimbulkan diskusi di kalangan netizen mengenai pemilik paha itu

Namun, banyaj yang mengritik unggahan Ayu Ting Ting di akun instagramnya @ayutingting92

Dalam unggahan ittu nampak paha putih mulus dari mula i dari pangkal paha hingga lutut

Selain paha, ada tangan mulut yang sedikit menutup bagian paha

Dalam unggahan foto itu, di akun @ayutingting92

juga menulis *** So Guys…

Aku mau klarifikasi deh biar beritanya jadi gak simpang siur lagi

Btw aku mau rekomendasikan ttg produk pemutih badan, penghilang bekas Luka, koreng, bekas gigitan nyamuk, dan guratan hitam, cacar dan stretchmark langganan aku dari 4 tahun yg lalu, dan kalian banyak bangettttt yg dm so, aku posting disini aja , jadi sebelum aku delete soon lagi kalian langsung serbu aja ig sama produk produknya sekalian di @ebybagskincare yah karna emang bener2 super duper baguss gak ada tandingannya dan artis2 lain juga sudah pada langganan

So, Buruan order sekarang jugaa dan kepoin ig nya

Unggahan itu langsung ramai menjadi bahan perdebatan hingga hujatan dan kritikan untuk mantan kekasih Adit Jayusman itu

@lynnchaii88 *** dulu sy ngefan n kenal mba ayu hnya dlam dangdutan,tapi skarang,minat mba ayu bkn hnya dangdutan aja malah bisa menghibur dlam lawak di lapor pak dan bronis..success trus mba..

@melcischoco *** ini cuma endorse ya tmn" bukan bu ay bnran

@uus_lia *** Haduuh Bu ayu . Mulus banget

@satadin10 *** Yakin gak suntik whitening

@shewdysh_ra13 *** Bulunya juga ikut putiih

@bambangprasetyo721 *** Auratnya cok.. semakin banyak yg bukan muhrim melihatnya, semakin banyak dosanya walaupun dia sedang tidur akan d catat truss dosanya.. gw cmn bisa bantuin liat doank

@fnypenot *** Padahal infus whitening kk ayu sekali buat 80jeti

@titin0872 *** Waduh bisa ngaca itu mah bu ayu bening banget *

