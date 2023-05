Kumpulan Soal Ujian Kenaikan, Soal PAS Kelas SD Kelas 5 Bahasa Inggris dan Kunci Jawaban Soal UAS

POS-KUPANG.COM - Waktu untuk Ujian Kenaikan Kelas atau Ujian Semester 2 semakin dekat maka ada baiknya sejak dini kamu belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi Penilaian Akhir Semester ( PAS ) atau UAS bagi SD Kelas 3

Berikut ini contoh Soal PAS, Soal UAS Semester 2 untuk pelajaran Bahasa Inggris bagi SD Kelas 5

Dalam contoh Soal UAS, Soal PAS ini ada 25 pertanyaan, terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 10 soal isian.

Namun kamu jangan bingung karena dalam artikel ini setiap Soal PAS, Soal UAS juga dilengkapi denga Kunci jawaban sehingga setelah selesai mengerjakan contoh Soal PAS maka kamu bisa mencocokkan jawabanmu dengan Kunci Jawaban yang tersedia.

Semakin banyak siswa belajar dengan mengerjaka contoh Soal PAS maka pengetahuannya akan semakin bervariasi

Jika menemukan kesulitan mintalah bantuan dengan orangtua atau guru.

Soal Bahasa Inggris Kelas 5 SD:

1. You can buy a stationery in the ....

A. movie C. bookstore bank

B. mosque D. bank

Jawab : c

2. Ardi and Lia is crossing the road on ....

A. zebra C. Zebra cross

B. river D. Lift

Jawab : c

3. Choose the correct sentence!

A. I read a newspaper C. Newspaper I readed

B. I newspaper read D. Readed news