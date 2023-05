Hasil Liga Italia AS Roma vs Inter, Dimarco dan Lukaku Bawa Nerazzurri ke Peringkat Empat

Kompas.com/AFP/VINCENZO PINTO

SELEBRASI - Hasil Liga Italia AS Roma vs Inter Milan, Federico Dimarco dan Romelu Lukaku berhasil membawa Nerazzurri ke peringkat empat Klasemen Liga Italia 2022-2023. Foto Bek Inter Milan Federico Dimarco berselebrasi usai mencetak gol ke gawang AS Roma pada laga pekan ke-34 Liga Italia 2022-2023 di Stadion Olimpico, Roma, Sabtu (6/5/2023) malam WIB.