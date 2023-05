Tur Album Tujuh di 7 Kota SLANK Siap Persembahkan Penampilan Memorable Bersama JNE

POS-KUPANG.COM - Sebuah album sarat cerita dan bersejarah siap menjadi perayaan spesial bagi Lima rocker legendaris Kaka (vocal), Abdee (gitar), Ridho (gitar/piano), Ivanka (bas) dan Bimbim (drum) di skena musik tanah air. Album Tujuh yang kini telah berusia 25 tahun, tak bisa dipungkiri telah menjadi penanda kebangkitan Slank pasca ‘Re-formasi’. Dan tentu saja akan dirayakan bersama para Slanker di 7 kota.

Kota-kota yang dimaksud diantaranya, Solo (10/5), Surabaya (13/5), Bali (17/5), Pekanbaru (26/5), Lampung (2/6), Bandung (9/6) dan Jakarta (23/6). Deretan single hits yang mengemuka dalam album yang menghasilkan jutaan copy itu hingga kini, Balikin, Terserah dan Bimbim Jangan Menangis akan menjadi euphoria lantai dansa dari 14 lagu yang dijanjikan Slank bagi penikmatnya yang hadir di 7 kota tersebut.

"Tur konser ini bisa dibilang selebrasi album Tujuh yang sudah berusia 25 tahun. Jadi memang konsepnya 14 lagu dari album ketujuh itu dibawakan semua paling di opening sama ending konser ada beberapa lagu hits dari berbagai lagu hits Slank yang sering dibawakan dalam konser," terang dedengkot Slank, Bimbim.

Dalam tur-nya kali ini, Slank dikabarkan akan memberikan penampilan yang memorable bagi Slanker. Slank pun menjanjikan penampilan yang selalu berbeda, sesuai dengan kota dimana mereka akan tampil. "Di tiap kota (7 kota) penampilan Slank akan berbeda, terutama gimmick dan konsep yang akan menyesuaikan dengan unsur kedaerahan di kota tersebut (tempat konsernya). Rencananya, akan ada kolaborasi menarik sama local heroes (khusus di Bali dan Jakarta)," lanjut Bimbim.

JNE sebagai official logistic partner memberikan dukungan maksimal untuk operasional logistik Slank selama rangkaian tour di 7 kota, selain itu khusus untuk pelanggan JNE ada program khusus berupa pengiriman menggunakan JNE selama periode 3 – 20 Juni berkesempatan untuk mengikuti undian mendapatkan tiket nonton konser, dan selain itu juga dapat melakukan penukaran poin member JLC dengan 2 tiket senilai 200 poin untuk mendapatkan Tiket Festival, Penukaran poin member JLC dengan tiket VIP Konser senilai 500 poin (Include akses soundcheck hanya di konser Kota Bandung dan Jakarta serta Ngopi Bareng Slank di 7 Kota). Serta ada promo pembelian tiket dengan diskon khusus, dan pelanggan dapat mengikuti aktivasi giveaway tiket di sosial media JNE dan program Promo Ongkos kirim sesuai lokasi berlangsungnya konser di kota Solo, Surabaya, Bali, Pekanbaru, Lampung, Bandung dan Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website JNE di www.JNE.co.id atau sosial media JNE.

M. Feriadi Soeprapto selaku Presiden Direktur JNE , menyampaikan, “Bahwa kolaborasi JNE sebagai Official Logistic Partner untuk mengirimkan seluruh kebutuhan konser dalam program “JNE Slank Gak Ada Matinya”, merupakan salah satu bukti nyata bentuk komitmen dan dukungan JNE sebagai perusahaan ekspress dan logistik Nasional dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan pemulihan perekonomian terutama mendukung kemajuan industri musik Indonesia serta memberikan pengalaman terbaik untuk pelanggan, hal ini sesuai dengan tagline “Connecting Happiness” dimana JNE selalu berusaha untuk menghubungkan kebahagiaan dan memberikan manfaat seluas – luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia selama lebih dari 32 tahun.

Anasthasia Sadrach selaku Tour Director Make A Show, Tur 7 Kota dalam rangka perayaan 25 tahun album Tujuh ini, tentunya tidak lepas dari peran Make A Show yang telah memberikan konsep menarik kepada SLANK, selaku partner kolaborasi dalam penyelenggaraannya. Unit bisnis baru dari perusahaan industri kreatif terintegrasi Threego Indonesia ini siap memberikan pertunjukan mumpuni dari sebuah revolusi ekosistem hiburan di tanah air. Itu sebabnya, dalam hajatan yang diberi title SLANK Album Tujuh 25th Anniversary Tour ini Make A Show telah menyiapkan packaging show yang terasa spesial bagi para Slanker dan penikmat musik di Indonesia.

Konsep yang akan tersaji pada gelaran perjalanan 7 kota ini - SLANK pun akan melakukan beberapa experience yang berbeda dengan yang biasa mereka lakukan sebelumnya. At least, Album Tujuh sendiri belum pernah mereka jalani pada medio tahun 1998. Dengan usia Slank yang memasuki 40 tahun, banyak kolaborasi yang mereka lakukan. Namun, Make A Show meminang mereka dari sisi kreatif yang fenomenal, album Tujuh! Yang juga fenomenal sekaligus ikonik. Sehingga, mereka terkenang dan ingin membawa kenangan tersebut pada masa sekarang dengan update dan upgrade dari berbagai sisi pertunjukan musik.

Untuk dapat menyaksikan sebuah konser paling dinanti dari SLANK dan tentunya Slanker, penikmat musik sudah bisa membelinya di Loket.com dan Gotix. Konser ini terdapat dua kategori kelas penonton yakni Festival yang dibanderol mulai dari 150 ribu. Dan kategori VIP dibanderol mulai dari 750 ribu, tentunya dengan deretan benefit khusus. So, are you ready to rock? (*)

