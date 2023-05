Survei IRI Timor Leste: Mayoritas Percaya pada Arah Negara, Dukung Inklusi Politik, Yakin Demokrasi

POS-KUPANG.COM, DILI – Jajak pendapat nasional baru yang dilakukan di Timor Leste oleh Center for Insights in Survey Research (CISR) dari International Republican Institute (IRI) menunjukkan kebanyakan orang dewasa percaya bahwa negara bergerak ke arah yang benar, mendukung inklusi politik, dan mayoritas yang kuat percaya bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang terbaik.

Ketika ditanya tentang arah negara, 61 persen percaya bahwa negara ini bergerak ke arah yang benar. Keyakinan juga diungkapkan dalam kepemimpinan nasional.

Delapan puluh sembilan persen menyetujui Pemerintah Timor Leste (GOTL - Government of Timor Leste), 86 persen menyetujui Parlemen Nasional, dan 96 persen menyetujui Presiden Jose Ramos Horta.

Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa para pemilih Timor Leste mengutamakan inklusi politik.

Sembilan puluh delapan persen percaya bahwa sangat atau agak penting untuk melibatkan perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan politik.

Delapan puluh sembilan persen merasakan hal yang sama untuk penyandang disabilitas.

“Kemajuan demokrasi hanya dapat diperoleh jika semua suara diterima dalam debat publik,” kata Johanna Kao, Direktur Senior Asia-Pasifik IRI.

“Sungguh menggembirakan melihat orang Timor Leste ingin melihat lebih banyak orang terlibat dalam proses politik.”

Mayoritas yang kuat juga menunjukkan kepercayaan pada pemerintahan yang demokratis.

Tujuh puluh delapan persen percaya bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang terbaik.

Orang Timor Leste menilai kepercayaan mereka pada negara-negara demokratis jauh lebih tinggi daripada China yang otoriter, dengan 69 persen menyatakan bahwa mereka sangat mempercayai Amerika Serikat, 68 persen sangat mempercayai Australia, dan 63 persen sangat mempercayai Korea Selatan. Sebaliknya, hanya 36 persen yang mengatakan hal yang sama untuk China.

Survei ini dilakukan atas nama Center for Insights in Survey Research IRI oleh INSIGHT LTD antara 21 Februari dan 16 Maret 2023.

Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka di rumah responden. Sampel terdiri dari 1.500 warga negara Timor Leste berusia 17+ tahun dan berhak memilih.