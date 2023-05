Usai Pisah, Nikita Mirzani dan Antonio Dedola Saling Serang, Nyai Minta Biaya Bercinta Rp 3 Miliar

POS-KUPANG.COM - Kasus perceraian antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola yang berujung berseteruan panjang masih jadai sorotan publik saat ini.

Saling tuding antara Antonio Dedola dan Nikita Mirzani masih kerap terjadi sampai mengumbar aib rumah tangga.

Seolah tak ada cinta lagi antara Antonio Dedola yang menikahi Nikita Mirzani pada Januari 2023, Toni membongkar segala perbuatan Nikita Mirzani selama dirinya menjadi suami Nyai.

Tak hanya saling tuding, baik Antonio Dedola dan Nikita Mirzani saling meminta barang-barang untuk dikembalikan.

Tak tanggung-tanggung Nikita Mirzani meminta uang Rp 3 miliar sebagai biaya berhubungan suami istri.

"Kalau begitu, kamu juga harus kembalikan uangku dan bayar biaya tidur denganku. Kira-kira berapa ya, Rp3 miliar? Kamu punya uang Rp3 miliar?" ujar Niki dalam pesan suara yang diunggah Antonio ke Instagram Story-nya, dikutip TribunJatim.com dari Sripoku.

Mendengar permintaan tersebut, Antonio Dedola merasa heran karena Nikita Mirzani meminta uang Rp 3 miliar dengan dalih sebagai biaya untuk hubungan intim yang telah mereka lakukan saat masih menjadi suami istri.

Bule asal Jerman itu tak terima dengan perkataan Nikita Mirzani, Toni berpikir Nikita Mirzani orang kaya namun kenapa ingin semuanya dikembalikan.

"Kupikir dia kaya? Kenapa dia ingin semuanya kembali? Dan juga ingin dibayar untuk s**?" tambahnya.

Sebelumnya Antonio Dedola menyebut tak akan segan melaporkan Nikita Mirzani ke polisi Jerman dengan kasus KDRT.

Diketahui Antonio Dedola memang mengaku telah mendapatkan KDRT dari Nikita Mirzani.

Antonio Dedola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar.

Hal itu lah yang menjadi kunci Antonio Dedola akan melaporkan Nikita Mirzani ke polisi Jerman.

"You are welcome to come to Germany! I will report you here in Germany too!