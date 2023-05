Suami Siri Nikita Mirzani Buka Suara ungkap Kebenaran, Antonio Dedola Sebut Nikita Mirzani Sampah

POS KUPANG.COM -- Nikita Mirzani kini tengah berkonflik sosok pria yang baru tiga menjadi suaiminya

Sosok pria bule itu adalah Antonio Dedola yang sudah mualaf dan menikah dengan Nikita Mirzani

Kini sang bule dikabarkan sudah meninggalkan Nikita Mirzani. Kabar bersamaan dengan isu KDRT yang dialami sang suami

Kini, Antonio Dedola buka suara soal sang istri yang terpaksa ditinggalkannya

Belakangan ini, hubungan Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola makin memanas.

Ya, setelah Antonio Dedola mengekspos Nikita Mirzani, hubungan keduanya pun ramai diperbincangkan.

Antonio Dedola yang pernah menikahi Nikita Mirzani kini malah balik menyerang.

Tak main-main, Antonio Dedola kini sudah menganggap Nikita Mirzani sebagai musuhnya.

Dalam unggahan instastorynya Antonio Dedola menyinggung alasan dirinya meributkan Nikita Mirzani

Menurutnya, Nikita Mirzani membawa soal anak sehingga membuatnya ikut menyeret ibu dari istri sirinya tersebut.

"Because you brought my child. I also bring your mother.

Hopefully later where the operation fails and dies

(Karena kau membawa anakku. Saya juga membawa ibumu. Semoga nanti ketika operasi gagal dan meninggal)," katanya.

Antonio Dedola memperingatkan Nikita Mirzani soal waktu untuk menguak kebenaran.