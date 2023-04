Promo Indomaret HIngga 2 Mei 2023 Cemilan Beli 2 Lebi Hemat: Happytos,Boncabe,Kusuka, 2Kobe Gratis 1

POS-KUPANG.COM - Bagi yang suka ngemil, ada Promo Indomaret yang menarik karena beragam camilan dijual dengan Harga Murah.

Melalui Promo Indomaret Ngemil Yuk, Kamu bisa membeli camilan favorit dengan murah, dimana beli 2 akan lebih hemat

Selain itu ada Promo Indomaret dengan nama Promo Gajian misalnya Blue band margarine serbaguna 200 gram sachet Rp 13.100/sachet, tambah Rp 5.000 dapat 2, dancow batita 1+ madu rasa 850 gram box Rp 74.900, bayar pakai ovo cashback 1500 point, luwak white koffie original 10's Rp 11.300, bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 dan produk lainnya.

Ada juga Promo Indomaret dengan nama Product of The Week, misalnya You C1000 health drink 140 ml botol semua varian beli 2 lebih hemat Rp 12.500/2 botol, Silver queen milk chocolate cashew/almond 58 gram pck Rp 12.500

Dan masih banyak Promo Indomaret lainnya dalam artikel ini.

1. Promo Indomaret Ngemil Yuk

periode hingga 2 mei 2023

Happytos tortilla chips hot Chilli 140 gram pck beli 2 lebih hemat Rp 19.100/2 pck

Boncabe Snack makaroni krispi 150/135 gram semua varian beli 2 lebih hemat Rp 18.900/2 pcs

Kusuka keripik singkong 60 gram semua varian kecuali saos balado Rp 9.900/2 pck

Taro Snack net 36/32 gram semua varian beli 2 lebih hemat Rp 9.000/2pcs

Mister potato ghost pepper 100 gram/80 gram semua varian Rp 16.900

Qtela keripik singkong 165/160 gram semua varian Rp 15.500

Potabee potato chips barbeque/melted cheese,/black truflle 60/57 gram pck Rp 8.900