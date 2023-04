BREAKING NEWS: Kecelakaan di Tublopo Timor Tengah Selatan, Satu Orang Tewas

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini

POS-KUPANG.COM, SOE - Akibat out of control sebuah mobil Dump Truck dengan nomor polisi DH 8055 C jurusan Soe menuju arah Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS terbalik.

Akibat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) ini satu orang meninggal di tempat kejadian perkara atau TKP, sedangkan pengemudi truk mengalami luka-luka.

Terkait kecelakaan tersebut saat dikonfirmasi POS-KUPANG.COM Kamis, 27 April 2023 Kapolres Timor Tengah Selatan Polda Nusa Tenggara Timur, AKBP I Gusti Putu Suka Arsa, SIK melalui Kasat Lantas Iptu Ilham Ade Putra, STK membenarkannya.

"Benar pada Rabu, 26 April 2023, sekitar pukul 05.00 Wita, di Jalan Raya Neonmat, Desa Tublopo, jurusan Soe menuju arah Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS telah terjadi kecelakaan lalu lintas yakni Out of countrol Mobil Dump Truck DH 8055 C," ungkap Iptu Ilham.

Dirinya menguraikan, kecelakaan terjadi saat Mobil Dump Truck yang dikemudikan Arni Ofran Selan dengan memuat penumpang 1 orang yaitu Joni Ibrahim Puay melaju dari arah Soe menuju arah Niki-Niki.

Sesampainya di TKP yang mana kondisi jalan menurun, rem kendaraan blong sehingga supir tidak mampu mengendalikan laju kendaraan.

Akibatnya mobil Truck tersebut keluar ke tepi lunak kiri jalan menabrak pilar dan tembok pembatas jalan dan terbalik.

Iptu Ilham menyebut dalam laka lantas tersebut 1 penumpang yang turut berada di atas kendaraan meninggal di TKP. Sementara supirnya mengalami luka-lika dan dilarikan ke RSUD Soe.

"Akibat benturan saat kecelakaan tersebut penumpang, Joni Ibrahim Puay meninggal dunia di TKP. Sedangkan supir Arni Ofran Selan mengalami luka robek di lutut kiri dan kanan, luka robek di dahi, dan luka robek di siku kiri," ujarnya. (din)

