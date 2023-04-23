Video Viral TikTok
Video Viral TikTok, 25 April Dibuka Wahana Wisata Baru di Blitar Asia Eropa Park, Ini HTM nya
Beredar info terkini berdurasi pendek di Video Viral TikTok spot wisata yang akan dibuka di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat
Penulis: Ferry Ndoen | Editor: Ferry Ndoen
Video Viral
ASIAN EROPA PARK - Video Viral TikTok, 25 April Dibuka Wahana Wisata Baru di Blitar Asia Eropa Park, Ini HTM nya
POS-KUPANG.COM - Beredar info terkini berdurasi pendek di Video Viral TikTok spot wisata yang akan dibuka di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat
Dalam tayangan info Video Viral TikTok menyebutkan pembukaan grand opening akan dilakukan pada 25 april 2023 nanti.
Nama spot wisata baru ini yakni Asia Eropa Park Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.
Lokasinya cuma 30 menit dari Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.
Harga tiket masuk Rp 10.000 sudah bisa nikmati semua wahanan yang ada di lokasi wisata Asia Eropa Park. (penulis Ferry Ndoen).
Baca juga: Video Viral TikTok, Bukan di Ende - Lio NTT Tapi Bekasi Provinsi Jawa Barat, Nama Taman Lio Bahela
Sumber: Pos Kupang
BERITATERKAIT