Video Viral TikTok

Video Viral TikTok, 25 April Dibuka Wahana Wisata Baru di Blitar Asia Eropa Park, Ini HTM nya

Beredar info terkini berdurasi pendek di Video Viral TikTok spot wisata yang akan dibuka di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat

Penulis: Ferry Ndoen | Editor: Ferry Ndoen
Video Viral TikTok, 25 April Dibuka Wahana Wisata Baru di Blitar Asia Eropa Park, Ini HTM nya
Video Viral
ASIAN EROPA PARK - Video Viral TikTok, 25 April Dibuka Wahana Wisata Baru di Blitar Asia Eropa Park, Ini HTM nya

POS-KUPANG.COM - Beredar info terkini berdurasi pendek di Video Viral TikTok spot wisata yang akan dibuka di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat

Dalam tayangan info Video Viral TikTok menyebutkan pembukaan grand opening akan dilakukan pada 25 april 2023  nanti.

Nama spot wisata baru ini yakni Asia Eropa Park Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

Lokasinya cuma 30 menit dari Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

Harga tiket masuk Rp 10.000 sudah bisa nikmati semua wahanan yang ada di lokasi wisata Asia Eropa Park. (penulis Ferry Ndoen).

Baca juga: Video Viral TikTok, Bukan di Ende - Lio NTT Tapi Bekasi Provinsi Jawa Barat, Nama Taman Lio Bahela

ASIAN EROPA PARK - Video Viral TikTok, 25 April Dibuka Wahana Wisata Baru di Blitar Asia Eropa Park, Ini HTM nya
ASIAN EROPA PARK - Video Viral TikTok, 25 April Dibuka Wahana Wisata Baru di Blitar Asia Eropa Park, Ini HTM nya (Video Viral)
Sumber: Pos Kupang
Tags
Kabupaten Blitar
Video Viral TikTok
Provinsi Jawa Timur
Asia Eropa Park
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