Hasil Tinju Dunia, di Duel Ryan Garcia vs Gervonta Davis, Vito Mielnicki Lumpuhkan Jose Charles

VITO MIELNICKI - Hasil Tinju dunia, di duel Ryan Garcia vs Gervonta Davis, Vito Mielnicki melumpuhkan Jose Charles di ronde 4. Foto Vito Mielnicki Jr.

POS-KUPANG.COM – Hasil Tinju dunia, Vito Mielnicki hanya membutuhkan empat ronde untuk melumpuhkan petinju Meksiko Jose Charles.

Kemenangan Vito Mielnicki terjadi dalam partai pembuka pay per view Showtime di T-Mobile Arena, Las Vegas, AS, undercard duel Ryan Garcia vs Gervonta Davis, Sabtu atau Ahad (23/4/2023).

Dikutip dari sportanews.com, bintang masa depan kelas welter super, Vito Mielnicki Jr (15-1-0, 10 KO) tercatat dua kali menjatuhkan Jose Charles (20-4-1, 12 KO) di ronde 3.

Selanjutnya, sebuah pukulan kanan di ronde 4, Vito Mielnicki Jr memaksa wasit menghentikan pertarungan di 33 detik jelang akhir ronde.

Di kelas menengah, petinju kelas berprospek Lorenzo Simpson (14-0-0, 7 KO) menang angka atas Pachino Hill (8-2-1, 6 KO) dengan skor 60-54, 60-54, 59-55.

Di kelas ringan, Floyd Schofield (15-0-0, 12 KO) menyudahi perlawanan petinju Meksiko, Valentin Leon Jr (23-2-2, 19 KO) di ronde 2.

Schofield terus membombardir lawan sampai akhirnya wasit menghentikan pertarungan menit 1:51.

Di kelas welter super, Jalil ‘Major’ Hackett (6-0-0, 5 KO) menang TKO ronde 3 atas Jason Phillips (3-3-2). Hacket menjatuhkan Phillips di ronde 3 dan wasit menghentikan pertarungan setelah hook kiri membuat Phillips berlutut di menit 2:20.

Di kelas bantam, Cuttino Oliver (3-0-0, 2 KO) menghentikan Robert Cantu Pena (3-3-0, 3 KO) di ronde 3. (*)

