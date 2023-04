Jason Momoa Hancurkan Vatikan dalam Trailer Fast X Baru

POS-KUPANG.COM - Sebuah trailer baru "Fast & Furious 10," juga dikenal sebagai "Fast X," menampilkan Jason Momoa sebagai Dante Reyes, pamer sadis dan antagonis utama film yang akan datang.

Trailer yang dibagikan pada hari Kamis 20 April 2023 menampilkan beberapa wajah yang sudah tidak asing lagi, seperti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, dan Sung Kang.

Karakter Momoa, tambahan baru dalam film, terlihat meledakkan Vatikan dan mengancam karakter Diesel, Dominic Toretto, di balapan jalanan.

"Fast X" menjadi berita utama tahun lalu setelah Justin Lin mengumumkan bahwa dia tidak lagi menyutradarai film tersebut.

Pembuat film Taiwan-Amerika ini sebelumnya menyutradarai "The Fast and the Furious: Tokyo Drift", "Fast & Furious", "Fast Five", "Fast & Furious 6", dan "F9".

Sementara Lin tidak menguraikan alasannya untuk pergi, beberapa laporan mengklaim bahwa dia berhenti setelah "perselisihan besar" dengan Diesel.

Selain “Fast X”, para penggemar Momoa dapat menantikan penampilannya yang akan datang di beberapa proyek lainnya.

Ini termasuk "Aquaman 2", film "Minecraft", dan film perjalanan berperingkat-R "Animal Friends".

***

"Hei dorks, apa yang kita ledakkan? Apa? Vatikan? Wow, kalian akan pergi ke Neraka," Dante menyindir anak buahnya sebelum menjatuhkan bom berbentuk pinball di jalan-jalan Roma.

Dom Toretto (Vin Diesel) dan tim mati-matian berusaha menghentikannya, tetapi mengingat ledakan besar yang mengikutinya, semuanya tidak terlihat baik.

Di bagian lain trailer, kita mengetahui lebih banyak tentang motivasi Dante untuk membalas dendam pada Dom atas peristiwa Fast Five.

Kembali di film 2011, kru mengambil gembong narkoba Hernan Reyes, dan sejak itu, putranya (Dante) telah merencanakan balas dendamnya

Fast 10 melihat Dom mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan keluarganya dari ancaman terbesar mereka.

Kami melihat sekilas perjalanan global yang dilakukan tim ini di trailer baru, dari Brasil ke Anatarica, serta beberapa aksi epik. Ada balapan jalanan, mobil meriam, dan Dom's Dodge Charger yang mengendarai bendungan yang meledak.