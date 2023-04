Jadwal Liga Italia, Empoli vs Inter Milan, AC Milan vs Lecce, Monza vs Fiorentina

BolaSport.com/ALBERTO PIZZOLI/AFP

CETAK GOL - Jadwal Liga Italia 2022-2023 hari Minggu 23 April 2023 menyajikan lima pertandingan yaitu Empoli vs Inter Milan, AC Milan vs Lecce, Monza vs Fiorentina. Foto Victor Osimhen mencetak gol ke gawang Juventus di Stadion Diego Armando Maradona pada Jumat (13/1/2023).