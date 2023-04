Promo Alfamart Minyak Murah Besok 22 April :Camar,Tropical, Bimoli,Parsel Ramadhan Rp35Ribu

POS-KUPANG.COM - Bagi yang ingin membeli Minyak goreng murah, ada Promo Alfamart terbaru mulai hari ini 21 - 25 April 2023.

Selain itu juga ada Promo Alfamart Parsel Ramadhan hemat dari Nestle.

Tak ketinggalan Promo Alfamart untuk berbagai sirup yakni produk Privat label. Ada juga Promo Alfamart untuk kue kering Putri Salju dan Nastar

Selengkapnya simak Promo Alfamart dibawah ini :

1. Promo Alfamart Minyak goreng murah

Sambil sambut hari kemenangan, sambil nikmati juga nih promo HARGA HEMAT dari beragam produk Minyak goreng favorit berikut ini.⁣

⁣

Kuyy masih ada waktu lho untuk serbu promonya

Periode 21-25 April 2023

Camar Minyak goreng pouch 2L Rp33.900 (Sulawesi Rp 36.900, Sumatera (kecuali Lambung ) Bali, Kalimantan, Lombok Rp35.300, Batam Rp31.300

Sovia Minyak goreng pouch 2L Rp34.900 ( Jambi, Medan, Pekanbaru, Palembang Rp 36.400, Lombok, Kalimantan, SUlawesi Rp 36.600, Batam Rp32.800

Tropical Minyak goreng pouch / botol 2L Rp35.900, (Sumatera kecuali Medan, Bali, Lombok Rp36.800, Kalimantan, Sulawesi Rp 37.300, Batam Rp 33.500

Sania Minyak goreng pouch 2L Rp36.300 (Jambi, Medan,Pekanbaru,Palembang Rp37.800, Lombok, Kalimantan, Sulawesi Rp 38.000, Batam Rp 34.100