Video Viral TikTok, Mahasiswa Pakai Pajero Tabrak 2 Orang Tewas di Gading Serpong Tangerang Selatan

POS-KUPANG.COM - Beredar info di Video Viral TikTok,Mahasiswa AT (20) menabrak dua mahasiswa berinisial MG dan YS hingga tewas di Gading Serpong Tanggerang Selatan Jumat, pekan kmarin

Diambil oleh wartawan Pos Kupang Rabu, 19 April dari akun Instagram @Matarakyat_sumbar dari penjelasan video kronologi cerita kejadian saat itu berawal dari kedua korban MG dan YS sedang bergoncengan motor info di Video Viral TikTok

Saat sedang berdiri di lampu merah Traffic Light JHL, tiba-tiba kedua korban ditabrak dari belakang oleh mobil Pajero AT

Mobil ini bergerak dengan kecepatan tinggi Akibatnya YS dan MG terpental kedepan dan YS jatuh dan terlindas mobil pick up sehingga tewas di tempat kejadian

Korban MG terpelanting dengan luka yang parah dan langsung dibawah ke RSUD Kabupaten Tanggerang

Sayangnya setelah di rawat ICCU selama sembilan hari MG meninggal dunia tepat 16 April 2023 lalu.

Pelaku AT belum ditangkap sama polisi, bahkan ketika MG dirawat di Rumah sakit keluarga AT berniat memberikan 25 juta tapi sayangnya keluarga MG menolak via pengacara MG .

Kronologi penjelasan polisi kepada pengacara MG sempat berbeda, polisi awalnya bilang Mobil AT hanya menyerempet MG dan YS

Bukan menabrak tetapi dari kondidi dan kerusakan yang terlihat dari mobil Pajero tersebut tampak jelas bahwa itu bukan hanya sekedar menyrepet melainkan menabrak

Saat ini keluarga korban masih mencari keadilan, keluarga berharap agar pelaku mendapatkan hukuman setimpal secara hukum. (rena).

Baca juga: Kerusuhan di GOR Oepoi Kupang, Komplotan Letuskan Senjata Hingga Merusak Fasilitas di Pos Pol Kanaan