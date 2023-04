LPS Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia Teken MoU dengan ASITA NTT 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia teken MoU dengan ASITA NTT pada Sabtu, 15 April 2023.

Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan monor KEP.1054/BNSP/X/2019 untuk menyelenggarakan uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang telah diverifikasi oleh BNSP.

Ketua Pelaksana Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata, Dian Suhandi mengatakan dalam Memorandum of Understanding (MoU) LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia dengan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) fokus kepada penyediaan para anggota atau stakeholder yang tergabung dalam ASITA.

"Kita juga baru menjalin kerja sama MoU dengan ASITA sore ini telah kita ditandatangani nota kesepahaman dengan pihak BPD ASITA Provinsi NTT,"kata Dian kepada POS-KUPANG.COM malam di Hotel Swiss-Belcourt Kupang pada Sabtu, 15 April 2023.

Melalui MoU tentu nantinya seluruh anggota ASITA menjadi free of charge (gratis) dibandingkan harus membayar biaya sertifikasi sebesar Rp 1,5 juta

Selain ASITA beberapa asosiasi lainnya juga dalam kesempatan ini sudah melakukan MoU dengan LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Lsp mendapatkan pesertanya, Asosiasi juga mendapatkan fasilitas sertifikasi free of charge atau gratis.

Dihubungi terpisah, Ketua ASITA NTT, Abed Frans dalam keterangan yang diterima POS-KUPANG.COM pada Minggu, 16 April 2023 mengatakan ASITA NTT diminta bantuannya untuk menyediakan peserta sertifikasi baik yang sedang dalam profesi sebagai Pelaku Pariwisata atau pemuda di sekitar destinasi untuk mengikuti kegiatan Sertifikasi profesi Pariwisata yang diadakan oleh LSP Pariwisata Nasional bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

"Tentunya kami merasa kegiatan tersebut cukup positif untuk peningkatan kualitas SDM kita. Akan tetapi semua itu kembali lagi kepada masing-masing individu (peserta tersebut). Apakah mereka benar-benar ingin meningkatkan kualitas mereka ataukah hanya sebagai sebuah persyaratan formil saja,"ungkap Abed.

Abed pun berharap sertifikasi tersebut dapat memacu semangat dari setiap peserta untuk benar-benar digunakan sebagai modal untuk melayani wisatawan dengan lebih baik.(dhe)

