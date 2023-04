Nusa Toyota Launching All New Agya Sport di Kota Kupang 

Launching All New Agya Sport di Dealer Nusa Toyota Kupang pada Sabtu, 15 April 2023.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Jelang Hari Raya Idul Fitri1444 H, Nusa Toyota Kupang me-launching All New Agya di Kota Kupang.

Auto Nusa Abadi selaku Authorized Dealer Toyota di wilayah Indonesia Timur secara resmi meluncurkan All New Agya GR Sport di wilayah NTT.

Peluncuran All New Agya Sport ini berlangsung di Dealer Nusa Toyota Kupang Jalan Timor Raya No. 78, Pasir Panjang, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 15 April 2023.

All New GR Sport merupakan inovasi terbaru mobil Toyota New Agya generasi ke-3 yang sporty, lincah, aman dan nyaman dikendarai.

GR merupakan singkatan dari Gazoo Racing. Mereka adalah divisi motorsport Toyota yang bertugas untuk meningkatkan performa mobil dan turun di ajang balap, seperti World Rally Championship (WRC), Dakar Rally, dan 24 Hours of Le Mans.

Service Manager Nusa Toyota Kupang, Djoko Pidekso dan Supervisor Marketing Nusa Toyota Kupang, Israel Isach, Branch Manager Nusa Toyota Kupang, Supriadi mengungkapkan Toyota betul-betul dicintai masyarakat Indonesia sehingga Toyota Development Racing (TRD) pada 2023 merilis Toyota Gazoo Racing (Toyota GR) Sport.

"Agya GR Sport adalah generasi ketiga Agya. Pertama kita muncul dengan kondisi 1000 CC, kedua muncul dengan kondisi 1.200 CC dan yang terbaru adalah All New Agya dengan kondisi mesin yang sama 1.200 CC dibalut dengan fitur-fitur terbaru. Fitur keamanan, fitur kenyamanan, serta bentuk DNA model lebih elegan sehingga bisa memanjakan kembali customer Toyota atau para pencinta Toyota," terang Supriadi dalam Konferensi Pers peluncuran All New Agya di Kupang, NTT.

Disampaikan Supervisor Marketing Nusa Toyota Kupang, Israel Isach, pada 10 Maret 2023 telah diluncurkan Toyota New Agya 1.2. Ada beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan TRD Agya sebelumnya.

Pada saat munculnya Agya dianjurkan pemerintah agar setiap ATPN (Agen Tunggal Pemegang Merek) harus menyediakan unit yang tersiginisi atau produknya sekitar 85 persen. Toyota Agya sudah memenuhi anjuran ini namun, karena melalui riset dan evaluasi sehingga masyarakat membutuhkan unit lebih.

"New Agya ini sudah naik level. Ada juga Agya LCDC terus kelasnya di atas New Agya 1.2 itu namanya GR. Ada beberapa keunggulan Toyota Agya GR yakni dari segi ekterior, interior dan kenyamanan,"ungkap Israel.

Service Manager Nusa Toyota Kupang, Djoko Pidekso juga menerangkan, dari dimensi mobil ini juga mengalami perubahan ukuran. Tingginya lebih rendah karena All New Agya Sport ini lebih panjang dari generasi sebelumnya.Mobil ini juga disasarkan kepada anak muda karena power dan gerakannya yang lincah. (dhe)

