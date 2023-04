Penembakan Pesawat Asian One Bukan Kasus Pertama, Kapolda Papua: Ini Aksi Berulang KKB Papua

KASUSNYA BERULANG – Kapolda papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan, kasus penembakan pesawat Asian One bukan yang pertama. Kasus itu dilakukan secara berulang kali oleh KKB Papua. Kini kasus tersebut sedang ditangani Dir Reskrimum Polda Papua.

POS-KUPANG.COM – Kasus penembakan pesawat Asian One Air di dekat Bandara Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sesungguhnya bukan kasus baru di wilayah bergolak tersebut.

Aksi penembakan itu merupakan tindakan berulang kali yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua di daerah tersebut.

Hal ini disampaikan Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri, Jumat 14 April 2023. “Penembakan pesawat semacam ini merupakan kejadian berulang,” ujarnya.

Mathius D Fakhiri mengatakan itu menanggapi tindakan brutal KKB Papua yang menembak pesawat Asian One Air PK-LTF rute penerbangan Kabupaten Mimika – Kabupaten Puncak, Jumat 14 April 2023 pagi.

"Penembakan pesawat itu merupakan kejadian berulang, setelah sebelumnya KKB Papua juga menembak pesawat Trigana Air,” ujarnya.

Sementara kasus sebelumnya, adalah pembakaran pesawat Susi Air setelah mendarat mulus di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Selasa 7 Februari 2023.

Seusai membakar pesawat Susi Air, KKB Papua yang dipimpin Egianus Kogoya itu, kemudian menyandera pilot Susi Air, Kapten Phillips Mark Merthens.

Hingga saat ini pilot tersebut masih disandera. Sementara keberadaan pilot itu pun belum diketahui. Pasalnya, pilot itu selalu dibawa kemana pun Egianus Kogoya pergi.

Terkait penembekan pesawat Asian One Air, Kapolda Fakhiri mengatakan, ia telah memerintahkan Dir Reskrimum Polda Papua, Kombes Pol Arif Bastari untuk menangani kasus tersebut.

Direskrimim Polda Papua itu juga diperintahkan untuk segera ke Timika dan melakukan pendalaman, tentang apa yang terjadi.

"Segera lakukan pendalaman terkait penembakan terhadap pesawat dan sesegera mungkin ke Beoga," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, pesawat Asian One jenis Caravan dengan kode penerbangan PK LTF, ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata di dekat Bandara Beoga, Jumat 14 April 2023 pagi.

Dari informasi yang dihimpun Tribun-Papua.com, pesawat tersebut ditembak saat hendak mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Lebih lanjut, dari keterangan tertulis Pesawat Asian One dengan Capten Pilot Jonathan itu, take off dari Bandara Mozes Kilangin-Timika menuju Distrik Beoga, tepatnya pukul 05.53 WIT.

Namun, setelah hendak mendarat di ujung Bandara Beoga pukul 6.38 WIT tiba-tiba pesawat mendapatkan gangguan tembakan dari arah samping kanan pesawat.

Selanjutnya, sekitar Pukul 07.47 WIT pesawat Asian One kembali take off dari bandara Beoga tujuan Timika.

Yang mana, pesawat tersebut kembali landing di Bandara Mozes Kilangin di Timika Pukul 08.12 WIT. (*)

