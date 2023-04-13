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Promo Alfamart 14-16 April 2023 JSM Murah: Indomie Rp14.200, Bimoli Rp36.500, Pakai OVO Ektra Diskon

Pada Promo Alfamart Besok 14 April 2023 berlangsung Promo JSM Alfamart.Ada diskon alfamart menarik yang disediakan Promo Alfamart ini.

Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
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Instagram Alfamart
Promo Alfamart - Promo Alfamart 14-16 April 2023 JSM Murah: Indomie Rp14.200, Bimoli Rp36.500, Pakai OVO Ektra Diskon 

POS-KUPANG.COM - Pada Promo Alfamart Besok 14 April 2023 berlangsung Promo JSM Alfamart.

Ada diskon alfamart menarik yang disediakan Promo Alfamart ini.

Kamu belanja minyak goreng, mi instan, susu, dan masih banyak produk lainnya dengan harga lebih murah pada Promo Alfamart Besok.

Tersedi pula ekstra diskon pada Promo Alfamart Besok dengan melakukan pembayaran tertentu.

Untuk info produk dan ektra diskon, cek katalog promo alfamart berikut ini:

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1. Camar minyak goreng pouch 2 liter Rp 33.900, bayar pakai OVO Rp 31.900

2. Sania minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.700, bayar pakai OVO Rp 33.700

3. Tropical minyak goreng botol/ pouch 2 liter Rp 35.900, bayar pakai OVO Rp 33.900

4. Bimoli minyak goreng pouch 2 liter Rp 36.500, bayar pakai OVO Rp 34.500

5. Sunco minyak goreng pouch 2 liter Rp 37.900, bayar pakai OVO Rp 35.900

6. Fortune minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.500, bayar pakai OVO Rp 33.500

7. Sovia minyak goreng pouch 2 liter Rp 34.900, bayar pakai OVO Rp 32.900

8. Barco minyak goreng pouch 1 liter Rp 24.900, bayar pakai OVO Rp 23.900

 

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Sumber: Pos Kupang
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