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Promo Alfamart 12-16 April 2023, Diskon 8 Merek Minyak Goreng, Aneka Biskuit Kaleng, Sirup Rp8.900
Promo Minyak Goreng Murah tersedia pada Promo Alfamart Hari Ini 12 April 2023.
Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
POS-KUPANG.COM - Promo Minyak Goreng Murah tersedia pada Promo Alfamart Hari Ini 12 April 2023.
Selain itu, ada juga diskon alfamart untuk aneka biskuit kaleng dan sirup pada Promo Alfamart ini.
Buat kamu yang mau belanja lebih hemat, jangan lewatkan Promo Alfamart yang hanya berlangsung hingga 16 April ini.
Cek produknya sekarang juga pada katalog promo alfamart berikut ini:
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1. Camar minyak goreng pouch 2 liter Rp 33.900, bayar pakai OVO Rp 31.900
2. Sania minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.700, bayar pakai OVO Rp 33.700
3. Tropical minyak goreng botol/ pouch 2 liter Rp 35.900, bayar pakai OVO Rp 33.900
4. Bimoli minyak goreng pouch 2 liter Rp 36.500, bayar pakai OVO Rp 34.500
5. Sunco minyak goreng pouch 2 liter Rp 37.900, bayar pakai OVO Rp 35.900
6. Fortune minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.500, bayar pakai OVO Rp 33.500
7. Sovia minyak goreng pouch 2 liter Rp 34.900, bayar pakai OVO Rp 32.900
8. Barco minyak goreng pouch 1 liter Rp 24.900, bayar pakai OVO Rp 23.900
9. Indomie kuah all varian beli 5 Rp 14.200
10. Mi sedaap beli 5 Rp 13.500, bayar pakai gopay Rp 12.000