Jadwal Kapal Pelni
Jadwal Kapal Pelni 13-28 April 1 Kali Trayek Kapal Wilis Semua Rute :Makassar 15 April Ende 20April
Jadwal Kapal Pelni periode 13-28 April 1 Kali Trayek Kapal Wilis Semua Rute :Makassar 15 April Ende 20April
Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM - Calon penumpang Kapal Wilis, simak jadwal kapal pelni terbaru untuk Kapal Wilis periode 13 -28 April 2023.
Sesuai dengan rute reguler khususnya Rute Kapal Wilis dari Batulicin - Makassar - Labuan Bajo - Bima - Waikelo - Waingapu - Ende - Kupang - Kalabahi - Kupang Ende - Waingapu - Waikelo-Bima - Labuan Bajo - Makassar - Batulicin.
Trayek Kapal Wilis periode 13 - 28 April rute Batulicin - Kalabahi - Batulicin dan Harga Tiket Ekonomi
1. jadwal kapal pelni Kapal Wilis Rute Batulicin - Makassar
Berangkat 13 April 2023 pukul 18.00
Tiba 15 April 2023 pukul 00.01
2. jadwal kapal pelni Kapal Wilis Rute Makassar - Labuan Bajo
Berangkat 15 April 2023 pukul 04.00
Tiba 16 April 2023 pukul 04.00
Saat ini Harga Tiket Kapal Wilis Rp. 184.000
Lama Perjalanan 1 hari
3. jadwal kapal pelni Kapal Wilis Rute Labuan Bajo - Bima
Berangkat 16 April 2023 pukul 05.00
Tiba 16 April 2023 pukul 14.00