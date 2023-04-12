Jadwal Kapal Pelni

Jadwal Kapal Pelni 13-28 April 1 Kali Trayek Kapal Wilis Semua Rute :Makassar 15 April Ende 20April

Jadwal Kapal Pelni periode 13-28 April 1 Kali Trayek Kapal Wilis Semua Rute :Makassar 15 April Ende 20April

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
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www.nurcholis.com
JADWAL KAPAL WILIS - Jadwal Kapal Pelni 13-28 April 1 Kali Trayek Kapal Wilis Semua Rute :Makassar 15 April Ende 20April 

POS-KUPANG.COM -  Calon penumpang Kapal Wilis, simak jadwal kapal pelni terbaru untuk Kapal Wilis periode 13 -28 April 2023. 

Sesuai dengan rute reguler khususnya Rute Kapal Wilis dari Batulicin - Makassar - Labuan Bajo - Bima - Waikelo - Waingapu - Ende - Kupang - Kalabahi - Kupang Ende - Waingapu - Waikelo-Bima - Labuan Bajo - Makassar - Batulicin.

Trayek Kapal Wilis periode 13 - 28 April rute Batulicin - Kalabahi - Batulicin dan Harga Tiket Ekonomi 

1. jadwal kapal pelni Kapal Wilis Rute Batulicin - Makassar

Berangkat 13 April 2023 pukul 18.00

Tiba 15 April 2023 pukul 00.01

2. jadwal kapal pelni Kapal Wilis Rute Makassar - Labuan Bajo

Berangkat 15 April 2023 pukul 04.00

Tiba 16 April 2023 pukul 04.00

Saat ini Harga Tiket Kapal Wilis Rp. 184.000

Lama Perjalanan 1 hari

3. jadwal kapal pelni Kapal Wilis Rute Labuan Bajo - Bima

Berangkat 16 April 2023 pukul 05.00

Tiba 16 April 2023 pukul 14.00

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Sumber: Pos Kupang
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