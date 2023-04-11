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Promo Alfamart 11 April 2023, Diskon Minyak Goreng Tinggal Hari Ini: Sania Rp35.700, Sunco Rp37.900

Ada Promo Minyak Goreng Murah pada Promo Alfamart Hari Ini 11 April 2023.

Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
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Promo Alfamart - Promo Alfamart 11 April 2023, Diskon Minyak Goreng Tinggal Hari Ini: Sania Rp35.700, Sunco Rp37.900 

POS-KUPANG.COM - Ada Promo Minyak Goreng Murah pada Promo Alfamart Hari Ini 11 April 2023.

Tak berlangsung lama, diskon alfamart untuk Promo Alfamart minyak goreng hanya tinggal berlaku beberapa jam lagi dan akan berakhir hari ini.

Jadi pastikan kamu tidak melewatkan Promo Alfamart ini.

Tak hanya minyak goreng, ada banyak produk kebutuhan sehari-hari yang juga tersedia pada Promo Alfamart Hari Ini.

Cek produknya pada katalog promo alfamart berikut ini:

Baca juga: Promo Alfamart JSM Hanya Hari Ini 11 April : CocaCola 1,5L Rp12000, Bimoli2L Rp34.500, Marjan Rp9500

1. Camar minyak goreng pouch 2 liter Rp 32.500, bayar pakai OVO Rp 30.500

2. Sania minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.700, bayar pakai OVO Rp 33.700

 

3. Tropical minyak goreng botol/ pouch 2 liter Rp 35.900, bayar pakai OVO Rp 33.900

4. Bimoli minyak goreng pouch 2 liter Rp 36.500, bayar pakai OVO Rp 34.500

5. Sunco minyak goreng pouch 2 liter Rp 37.900, bayar pakai OVO Rp 35.900

6. Fortune minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.500, bayar pakai OVO Rp 33.500

7. Sovia minyak goreng pouch 2 liter Rp 34.900, bayar pakai OVO Rp 32.900

8. Indomie goreng all varian beli 5 Rp 14.800

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Sumber: Pos Kupang
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