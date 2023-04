Hasil Liga Italia AS Roma vs Torino, Gol Dybala Hantar Giallorossi ke Peringkat Ketiga Klasemen

Kompas.com/AFP/VALERIO PENNICINO

PAULO DYBALA - Hasil Liga Italia AS Roma vs Torino 1-0, gol semata wayang Paulo Dybala menghantar I Giallorossi ke peringkat ketiga klasemen. Foto Bintang AS Roma Paulo Dybala merayakan golnya ke gawang Torino pada laga pekan ke-29 Liga Italia 2022-2023 di Stadio Olimpico Grande Torino, Sabtu (8/4/2023) malam WIB.