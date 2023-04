Hasil Liga Italia, AS Roma Menang Tipis 1-0 Atas Torino Andrea Belotti Dapat Kecaman

Laga Torino vs AS Roma. Andrea Belotti disambut dengan pesan yang tidak menyenangkan dari pendukung Torino saat ia kembali untuk pertama kalinya ke Stadio Olimpico Grande membela Roma

POS-KUPANG.COM- Hasil Liga Italia, pertandingan lanjutan Liga Serie A antara AS Roma vs Torino di Stadio Olimpico Grande, Sabtu 8 April 2023 malam berakhir dengan skor tipis 1 -0 untuk kemenangan AS Roma.

Namun, dibalik kemenangan tersebut pemain AS Roma, Andrea Belotti disambut dengan pesan yang tidak menyenangkan dari pendukung Torino saat ia kembali untuk pertama kalinya ke Stadio Olimpico Grande.

Sebelumnya Andrea Belotti merupakan pemain Torino dan kini sudah bergabung dengan Roma pada musim panas lalu.

Pendukung di bagian Curva Maratona Stadion Torino membentangkan satu set spanduk sesaat sebelum kick-off dengan pesan yang memberatkan mantan kapten mereka.

Tanda itu berbunyi: "Kami tidak dapat menghina Anda karena mereka tidak mengizinkan Anda bermain."

Belotti kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten untuk Giallorossi khususnya di Serie A sejak pindah ke Roma setelah kontraknya di Torino berakhir pada Agustus.

Pemain berusia 29 tahun itu kembali masuk dalam daftar pemain pengganti oleh Jose Mourinho untuk pertandingan melawan Torino saat Ola Solbakken dipilih untuk memimpin lini depan Roma.

Sebelum akhir pekan ini, Belotti telah mengumpulkan waktu bermain selama 632 menit dari 23 penampilan di Serie A musim ini, dengan rata-rata lebih dari 27 menit per pertandingan.

Mantan striker Granata itu masih mencari gol liga pertamanya untuk Roma, setelah hanya mencetak empat gol di Liga Europa dan Coppa Italia.

AS Roma lagi-lagi meraih kemenangan 1-0. Dinihari tadi, mereka sukses membawa pulang poin penuh dari markas Torino berkat gol semata wayang Paulo Dybala di babak pertama.

Kegemaran menang dengan skor 1-0 membuat Giallorossi mendapat kritikan pedas dari media-media Italia.

Pelatih kepala, Jose Mourinho, tidak mau ambil pusing dengan berbagai opini miring mengenai timnya.

“Untuk bisa meraih kemenangan, kami harus bisa mencetak gol lebih banyak dibanding lawan. Buat saya, kemenagnan 5-4 atau 1-0 sama sekali tidak ada bedanya,” ujar Mourinho dilansir Football5Star dari laman Football Italia.

“Siapa pun yang mencetak lebih banyak gol akan keluar sebagai pemenang. Tujuan utama bermain sepak bola adalah meraih kemenangan,” sambung nakhoda berpaspor Portugal itu.

Kemenangan tipis Giallorossi atas Torino harus dibayar mahal. Mereka kehilangan penyerang Ola Solbakken karena mengalami cedera bahu.

Solbakken dipercaya Mourinho tampil sebagai starter. Penyerang asal Norwegua itu ditarik keluar pada menit ke-74 setelah bahunya bermasalah.

Mourinho mengatakan Solbakken mengalami dislokasi bahu. Ia pun tidak yakin Solbakken bakal pulih di sisa musim 2022-23.

“Solbakken mengalami dislokasi bahu. Saya rasa, kami telah kehilangan Solbakken hingga akhir musim ini,” tegas Mourinho.(*)

