Rayakan Anniversary Pernikahan ke-2, Atta Halilintar Ajak Aurel Staycation di Hotel Tanpa Ameena 

POS-KUPANG.COM - Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tengah merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-2 tahun.

Terbilang usia pernikahan yang masih seumur jagung, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah layaknya anak muda jaman sekarang.

Pada ulang tahun pernikahan tahun ini, Atta Halilintar mengajak putri Krisdayanti, Aurel Hermansyah staycation di hotel tanpa Ameena Hanna Nur Atta.

Selama ini, rumah tangga Atta Halilintar dan Aurel termasuk jauh dari kabar miring.

Keduanya memang selalu menunjukkan keharmonisan setiap tampil bersama.

Baca juga: Aurel Hermansyah Pakai Cadar Saat Umrah, Putri Krisdayanti dan Anang Hermansyah Bikin Pangling

Untuk merayakan peringatan pernikahan mereka, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memilih untuk staycation di hotel.

Mereka menghabiskan waktu satu malam untuk menikmati momen berdua layaknya anak muda jaman sekarang.

Menginap di hotel menjadi pengalaman pertama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah karena sebelumnya pasangan tersebut tak pernah staycation di hotel.

Aurel Hermansyah sendiri mengaku tak pernah staycation di hotel, kecuali untuk berlibur ke luar kota.

"Tahu gak sih, aku gak pernah nginep di hotel gitu," ujar Aurel Hermansyah dalam tayangan Youtube AH, Rabu (5/4/2023).

Baca juga: Ashanty Pamer Foto di Istana Cinere, Iis Dahlia Sebut Rumah Bunda Aurel Hermansyah Cakep

"Aku juga belum pernah," sahut Atta Halilintar.

"This is the first time guys," timpal Aurel Hermansyah.

Pemandangan yang ada di kamar hotel memanjakan mata Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah karena dapat melihat pusat lalu lintas dari ketinggian dan lapangan golf yang sangat luas.

Ditambah suasana kamar hotel yang penuh dengan dekorasi layaknya kamar pengantin baru membuat Atta dan Aurel Hermansyah tersenyum lebar.