Naikkan Tarif Taman Nasional Komodo, PT Flobamor: Untuk Peningkatan Pelayanan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Direktur Utama PT Flobamor Ian Zadriano menyebut penetapan tarif wisata di Taman Nasional Komodo merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

"Selain itu kenyamanan, dan keamanan turis, seperti penambahan personel naturalist guide agar antrian tidak panjang," kata Ian dalam keterangan tertulisnya yang dikirim melalui pesan Whatsap, Kamis 6 April 2023.

Ia tak menampik selama ini tingkat keamanan dan keselamatan wisatawan di Kawasan TNK belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Di Pulau Padar misalnya, masih ditemukan sejumlah kasus meninggalnya wisatawan saat melakukan tracking ke puncak dikarenakan kurangnya respon cepat dalam bentuk tindakan penyelamatan atau pertolongan pertama.

Baca juga: BREAKING NEWS: PT Flobamor Berlakukan Tarif Baru Taman Nasional Komodo Labuan Bajo

Berangkat dari itu, PT Flobamor ingin agar keamanan dan keselamatan wisatawan ditingkatkan. Selain itu menurutnya, pengenaan tarif jasa pemandu wisata ini juga untuk meningkatkan kualitas SDM (Naturalist Guide) serta pemberdayaan warga lokal dalam kawasan TN Komodo.

Adapun terkait penetapan tarif jasa pemandu wisata itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Jasa wisata Alam (IUPJWA) PT Flobamor.

Tarif yang dikenakan merupakan salah satu bentuk dukungan dalam mewujudkan keberlangsungan program konservasi dalam kawasan.

Ian Zadriano belum menjawab Pos Kupang saat disinggung terkait gelombang protes yang datang dari sebagian besar pelaku wisata di Labuan Bajo terhadap aturan baru itu.

Pelaku Wisata Protes

Aturan baru BUMD itu menuai protes dari para pelaku wisata di Labuan Bajo. Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Manggarai, Evodius Gonzomer, menilai keputusan yang diambil PT Flobamor dilakukan secara sepihak tanpa ada sosialisasi.

"Kami dari ASITA Manggarai keberatan dengan apa yang dibuat oleh PT Flobamor ini, tanpa ada sosialisasi sama sekali dengan pelaku usaha pariwisata. Kami akan membuat nota keberatan terhadap keputusan sepihak ini," kata Evodius saat dihubungi, Kamis 6 April 2023.

Menurut Evodius, pariwisata Labuan Bajo belum sepenuhnya pulih pasca pandemi covid-19. Selain itu pariwisata Labuan Bajo sempat terguncang ketika Pemprov NTT membuat kebijakan sepihak menaikkan tarif masuk Taman Nasional Komodo.

Baca juga: Wisata Labuan Bajo, Layanan Open Trip dan Pirvat Tour Taman Nasional Komodo, Ini Tujuan dan Biayanya

"Kebijakan ini membuat gaduh seluruh dunia pariwisata di tengah pandemi Covid-19 belum berlalu. Lalu kemudian kebijakan itu dibatalkan begitu saja tanpa ada pemberitahuan resmi," kata Evodius.

Yang menjadi persoalan menurut Evodius para travel agent sudah menjual paket wisata untuk harga satu tahun berjalan, dengan adanya perubahan yang mendadak itu tentu akan memberatkan travel agent. "Kami hanya bisa bertanya, apa maksud dan tujuan dari yang mereka buat ini," pungkasnya.

Gelombang protes juga datang dari Asosiasi Kapal Wisata atau ASKAWI Manggarai Barat. Ketua

Ketua Askawi, Ahyar Abadi mengaku kaget dengan keputusan perusahaan daerah itu.

Kami setelah membaca surat edaran dari PT Flobamor sangat kaget ya. Ngak ada diskusi maupun sosialisasi tiba-tiba surat keputusannya beredar. Ini kan lucu, masa ngurus Taman Nasional kayak gini modelnya," ucapnya.

"Harusnya kan ada sosialisasi dulu, dialog dulu dengan pelaku wisata, baik tour operator, pramuwisata, travel agent, maupun pemerintah.

Karena ketika kita berbicara tentang pariwisata, maka semua akan terlibat. Kalau masalah harga saya rasa akan lebih bijak setelah ada diskusi dan sosialisasi," tambahnya.

Untuk diketahui selama ini jasa pemandu adalah Rp 120 ribu untuk satu sampai lima wisatawan. Dengan tarif baru yang ditetapkan oleh PT Flobamor, jasa pemandu akan dikenakan per wisatawan bukan lagi per kelompok. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS