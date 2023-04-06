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Promo Alfamart 6-11 April 2023, Serba Murah: Minyak Bimoli Rp36.500, Sunco Rp37.900, Camar Rp32.500

Promo Minyak Goreng Murah tersedia pada Promo Alfamart Hari Ini 6 April 2023.

Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
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Instagram Alfamart
Promo Alfamart - Promo Alfamart 6-11 April 2023, Serba Murah: Minyak Bimoli Rp36.500, Sunco Rp37.900, Camar Rp32.500 

POS-KUPANG.COM - Promo Minyak Goreng Murah tersedia pada Promo Alfamart Hari Ini 6 April 2023.

Promo Alfamart ini hanya berlangsung selama empat hari hingga 11 April 2023.

Ada diskon alfamart untuk tujuh merek minyak goreng pada Promo Alfamart ini, yaitu dari Sovia, Camar, Bimoli, Tropical, Sania, Sunco dan Fortune.

Tak hanya minyak goreng, produk kebutuhan rumah tangga lainnya juga tersedia dengan penawaran menarik pada Promo Alfamart Hari Ini m

Cek produk selengkapnya pada katalog promo alfamart berikut ini:

Baca juga: Promo Alfamart 6-15 April 2023, Paket SKM+Sirup Rp21.500, Indomilk Rp7.400, Bimoli 1L Diskon Rp5.000

1. Camar minyak goreng pouch 2 liter Rp 32.500, bayar pakai OVO Rp 30.500

2. Sania minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.700, bayar pakai OVO Rp 33.700

3. Tropical minyak goreng botol/ pouch 2 liter Rp 35.900, bayar pakai OVO Rp 33.900

4. Bimoli minyak goreng pouch 2 liter Rp 36.500, bayar pakai OVO Rp 34.500

5. Sunco minyak goreng pouch 2 liter Rp 37.900, bayar pakai OVO Rp 35.900

6. Fortune minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.500, bayar pakai OVO Rp 33.500

7. Sovia minyak goreng pouch 2 liter Rp 34.90, bayar pakai OVO Rp 32.900

8. Alfamart sirup cocopadan botol 500ml Rp 13.900

9. Alfamart sirup Sqs jeruk botol 525 Rp 9.500

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Sumber: Pos Kupang
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Promo Minyak Goreng Murah
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