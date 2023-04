Hasil Liga Inggris, Kalah Telak 1-5 dari Newcastle, Penggemar West Ham Tuntut Moyes Dipecat

CameraSport via Getty Images

POS-KUPANG.COM- Hasil Liga Inggris laga tunda pekan ke-7 Premier League 2022/2023 antara West Ham vs Newcastle di London Stadium, Kamis 6 April 2023 dini hari WIB, dimenangkan The Magpies- julukan buat Newcastle skor telak 5-1.

The Magpies berhasil mengunci kemenangan 5-1 atas The Hammers -julukan West Ham- lewat Callum Wilson dan Joelinton yang sama-sama mencetak brace, serta satu gol tambahan via Alexander Isak.

Berkat tambahan tiga poin ini, Newcastle United semakin memantapkan diri dan memperbesar peluang untuk lolos ke Liga Champions 2023-2024.

Untuk bisa mewujudkan impiannya selama bertahun-tahun, The Magpies perlu konsisten dalam meraih kemenangan di sisa Liga Inggris musim ini.

Saat ini, The Magpies Newcastle United bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 dengan mengoleksi 53 poin dari 28 laga.

Tim besutan Eddie Howe ini ditempel ketat oleh Manchester United yang berada di posisi keempat dengan torehan poin yang sama yakni 53 poin dari 28 laga

Terhadap kekalahan tragis ini, penggemar West Ham menuntut David Moyes dipecat.

Baca juga: Hasil Liga Inggris, Kunci Kemenangan Man United atas Brentford Berkat Peran dari Trisula

Kekalahan tersebut membuat mereka kehilangan kesempatan untuk menjauh dari Everton, Nottingham Forest dan Bournemouth, yang semuanya sejajar dengan West Ham dengan 27 poin, membuat The Hammers berada di atas zona degradasi karena selisih gol.

Para penggemar jelas sudah muak, dengan banyak dari mereka melampiaskan rasa frustrasi mereka di media sosial setelah pertandingan.

"Saya akan memecat Moyes malam ini, dia tidak dapat membantu kesalahan individu yang menyedihkan ini tetapi sistemnya TIDAK BEKERJA," tweet seorang pendukung.

Yang lain marah: "Moyes harus pergi, ini tidak bisa diterima, kita sudah lama sekali!" Yang ketiga menulis: "Bagaimana Moyes masih di sini?? Pecat dia sekarang."

Yang keempat mengamuk: "Benar, pecat Moyes. Kami perlu reset, ini tidak bisa berlanjut. Segalanya sangat buruk sepanjang musim dan dia tidak melakukan apa pun untuk memperbaikinya. Fakta bahwa kami membiarkannya sejauh ini tanpa mengubah apa pun aneh. Tapi masih ada waktu untuk menyelesaikan ini. Singkirkan dia, bawa wajah baru, dan kita mungkin punya kesempatan untuk bertahan hidup."

Kekalahan tersebut membuat tim London timur membuang momentum penting dan kepercayaan diri yang mereka bangun selama kemenangan 1-0 mereka atas sesama tim yang tertinggal Southampton pada hari Minggu.

Berikutnya untuk The Hammers adalah dua derby lokal yang tangguh melawan Fulham dan Arsenal.

Baca juga: Hasil Liga Inggris, Tundukkan Brentford 1-0 Pasukan Setan Merah Amankan Posisi