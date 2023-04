Video Viral TikTok, Buka Puasa Dengan 110 Varian Menu Khas Ramadhan di Kota Surabaya

POS-KUPANG.COM - Anda ingin buka puasa dengan 110 varian menu ramadhan sesuai tayangan info di Video Viral TikTok di Kota Surabaya ?

Ini Jawabanya, temanya seven to Journey Doha 209 dining to Vasa , mau buka puasa pakai es teh tarik juga ada.

Atau es kepal Milo juga ada, tak ketinggalan ada gorengan pentolan, kurma, ubi goreng, pilihan makanan juga lengkap.

Mulai dari makanan khas timur tengah hingga makanan Nusantara, ada gulai, telur rendang.

Ada soto daging hingga makanan temaki sushi, dan makanan ala wester juga ada. Semuanya enak.

Harga mulai dari Rp 248 000 per orang jadwal menu buka puasa ini hingga 21 April 2023. Jadi buruanbro. (penulis FerryNdoen).

