Soal Ujian Sekolah Bahasa Inggris dan Kunci Jawaban SMP Kelas 9 dan Kunci Jawaban

POS-KUPANG.COM - Salah satu cara untuk mempersiapkan diri menghadapi Ujian Sekolah bagi siswa SMP Kelas 9 adalah dengan belajar dari contoh soal ujian sekolah

Salah satu pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Inggris SMP Kelas 9 SMP /MTs

Siswa disarankan untuk mengerjakan contoh soal ujian sekolah lebih dulu dan setelah itu mencocokkan hasil pekerjaannya dengan Kunci Jawaban yang tersedia

Setelah itu siswa bisa melakukan evaluasi sejauh mana penguasaannya terhadap materi Bahasa Inggris dan mana yang harus diperdalam lagi. Dengan memperbanyak latihan soal ujian sekolah maka siswa untuk memperkaya wawasan terkait materi Bahasa Inggris.

Soal Bahasa Inggris Kelas 9:

For number 1-4

Fill in the blanks with the correct expressions!

a. Congratulation

b. Heard

c. Thank you

d. Are you serious?

e. first rank

Yani : I haven’t told you what happened yet, have I?

Indri : I haven’t (1) …. anything.

Yani : My father give me a new laptop because I got (2) … last

semester.

Indri : (3) ….

Yani : Yes, I am very excited.

Indri : (4) … on your first rank and for you’re a new laptop, Yani.

Yani : (5) ….

Indri : Sorry, I had to go, Yani. See you in the next semester.

Yani : See you

1. b

2. e

3. b

4. a

5. c

6. You hear that your classmate, Andi, got an accident and his arm was

injured when he rode his bicycle yesterday.

What would you say to express your hope about Andi’s condition?

A.I hope he gets well soon

B. He should not ride bicycle carelessly

C. Good Job!

D. I have to visit him in the hospital

Jawab : a