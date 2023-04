Siswa SMA Katolik Frateran Ndao Ende Wakili NTT Dalam Ajang Jambore Nasional Generasi Hijau

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM, ENDE - Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Frateran Ndao Ende kembali menorehkan prestasi karena seorang siswanya bernama Fransiskus Juan Pablo Montoya Gulu akan mewakili Provinsi NTT dalam ajang Jambore Nasional Generasi Hijau.

Kepada Pos Kupang, Senin 3 April 2023, remaja yang biasa disapa Juan Pablo ini menceritakan awal mula dirinya mengikuti ajang bergensi tersebut.

Ia mengatakan, sebelum mengikuti ajang tersebut, mereka diminta untuk membuat esai tentang pembuangan makanan (food rest) yang masih layak untuk dikonsumsi.

Setelah itu, mereka kemudian diminta untuk membuat video kampanye yang berdurasi tiga menit.

Ia pun langsung membuat video tentang all you can eat or all you can way (semuanya kamu makan atau semuanya kamu buang) yang terinspirasi dari restoran di Indonesia dan luar negeri.

"Esai dan video tersebut yang mengantarkan saya menjadi finalis untuk mewakili NTT untuk mengikuti jambore nasional yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 31 Juli hingga 4 Agustus 2023.

Nantinya saya bersama dengan 209 peserta lainnya mengikuti jambore dan NTT hanya saya yang mewakili," ujarnya.

Juan mengatakan, setelah ajang tersebut selesai, mereka mendatangi beberapa wilayah di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan penghijauan. Bahkan mereka akan menjadi duta hijau di wilayah masing-masing untuk melakukan program kerja.

Atas pencapaian tersebut, dirinya sangat berbangga. Karena pada saat SMP dirinya belum dipercayakan oleh sekolah untuk mewakili sekolah dan provinsi NTT untuk mengikuti ajang perlombaan.

Namun di SMA dirinya dipercayakan frater, dan para guru, serta teman-teman untuk menunjang keberhasilannya baik pada bidang akademik maupun non akademik.

"Puji Tuhan beberapa keberhasilan saya di SMA Frateran Ndao ini telah membanggakan diri saya, keluarga, dan sekolah ini.

Saat ini, kata Juan, dirinya tengah melakukan persiapan diri untuk dapat mengikuti kegiatan Jambore Nasional Generasi Hijau di Bandung pada bulan akhir Juli hingga awal Agustus 2024 mendatang.

"Sebagai finalis Jambore Nasional Generasi Hijau ini, dirinya telah terima proposal yang akan diedit untuk diberi kepada instansi-instansi terkait untuk mencari dana terlebih dahulu. Setelah itu baru melakukan persiapan untuk mengikuti parade budaya," jelasnya.