Krisdayanti Pamer Foto Jenguk Tri Sutrisno, Gemmi Ameena Ungkap Keluarga Mantan Wapres Jadi Idolanya

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti menyempatkan diri untuk menjenguk mantan Wakil Presiden , Tri Sutrisno . Foto bersama sang jenderal pun dibagikan diva indonesia itu

Dia Krisdayanti yang juga istri Raul Lemos itu pun mengungkapkan bahwa keluraga Tri Sutrisno pun menjadi idolahnya

Pada kesempatan itu, Krisdayanti yang juga ibunda Aurel Hermansyah , Azriel Hermnsyah , Amora Lamos danh Kellen Lemos itu menguncapkan selamat ulang tahun untuk istri Tri Sutrisno , Tuty Sutiawaty Tri Sutrisno yang memasuki usia 83 tahun

Dia Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah itupun nampak akrab dengan mantan Wapres di jaman Presiden Soeharto tersbut

Sementara sosok Tri Sutrisno pun sudah nampak sepuh mengingat usianya yang sudah lanjut

Kebersamaan Krisdayanti yang juga Gemmi atau nenek Ameena Hanna Nur Atta itu dengan Tri Sutrinso dibagikan di akun instagramnya @krisdayantilemos

Dia Krisdayanti mengungkapkan kekagumanya pada keluarga Tri Ustrisno yang begitu harmonis hingga bisa menjadi tauladan bagi keluarga di Indonesia

"Pagi ini niat sowan ke keluarga teladan favorit saya , bukan karena bestie @blademaiden7 semenjak gadis tapi sikap teladan papa mama yang mulia sebagai sumber inspirasi," ungkap Krisdayanti di @krisdayantilemos

Dia Krisdayanti yang juga Anggota DPR RI itupun tak lupa memberikan ucapan selamat pada istri Tri Sutrisno

"Selamat ulang tahun mama Tuty Sutiawaty Tri Sutrisno. 3 April 1940 (ke 83 th) , Nice to seeing you back home lia & macellan," ungkap krisdayantilemos

Natizen pun antusias melihat perawakan Tri Sutrisno yang sudah lanjut usia . Dan seperti biasa , Gemmi Ameena tetap mendapat pujian dari natizen

@irenfitri *** bok try sutrisno yg ku kenal jaman aku sd itu tampan gagak dan adem banget muka nya.skrg sdh sepuh,dan aku pun wis beranak 2 sehat terus bpk ..

@connierahakundinibakrie *** Yah, ngga ajak ajak bu cantik ku ini... Salam hormat yaaaa

@ningsihharti493 *** Coba bikin alisnya yg natural aja deh...

@tiarajosodirdjo *** Waaaa Lia n Macallan dah sampe Jkt? Welcome home Li… Janti… looking awesome

@its_me_nania *** Bapak udah tua tapi masih ganteng