Kirim Ganja Seberat 23,5 Gram ke Rumah, Penjual Nanas Ditangkap Polisi 

POS-KUPANG.COM, PEMALANG - Seorang penjual nanas di Bekasi, Jawa Barat ditangkap aparat kepolisian karena terlibat narkoba.

Penjual nanas berinisial AR (22), ditangkap tim Satuan Resnarkoba Polres Pemalang di lokasi berjualan di Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Tersangka AR diamankan ketika sedang berjualan buah nanas di kota Bekasi, Jawa Barat,” ungkap Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatika Handhiska Aprilaya, Selasa (4/4/2023).

AKBP Yovan mengatakan, penangkapan penjual nanas itu dilakukan setelah paket ganja yang dikirim pelaku diamankan oleh tim res narkoba Polres Pemalang di rumah pelaku yang berada di Desa Mengori, Pemalang, Jawa Tengah.

Lebih lanjut AKBP Yovan mengatakan, kasus tersebut terungkap berkat informasi dari masyarakat.

AR kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengirimkan paket ganja ke kampung halamannya sendiri di Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, Jawa Tengah.

Pelaku AR mengirimkan paket ganja seberat 23,5 gram melalui jasa pengiriman dari Bekasi ditempat tersangka berjualan nanas.

Rencananya, ganja tersebut akan konsumsi sendiri saat dirinya pulang ke kampung halaman Desa Mengori, saat lebaran nanti

"Setelah kami lakukan penyelidikan, ternyata benar paket yang dikirim oleh tersangka ke rumahnya sendiri di kampung halamannya tersebut berupa paket ganja seberat 23,5 gram," kata Kapolres Pemalang.

Pasal yang disangkakan, lanjut Kapolres, Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara, serta maksimal 15 tahun penjara.

“Tersangka adalah salah satu target operasi (TO) selama gelaran Operasi Bersinar Candi tahun 2023,” kata Kapolres Pemalang.

Diketahui, gelaran Operasi Bersinar Candi tahun 2023, Polres Pemalang berhasil mengungkap 4 kasus Target Operasi (TO) dan 3 kasus non TO.

“Alhamdulillah ungkap kasus melebihi target, secara keseluruhan kami berhasil mengamankan 10 tersangka, seluruhnya laki-laki dengan inisial AR (22), HS (32), TMP (26), UNH (28), MJ (51), SA (25), FA (27), AY (24), MG (25), RZ (34)," tutup Kapolres Pemalang. (*)

