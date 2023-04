Hasil Liga Inggris, Arsenal dan Man City Pesta Gol, Chelsea Terpental dari 10 Besar

POS-KUPANG.COM- Hasil Liga Inggris mempertandingan 7 partai yakni Arsenal vs Leeds United, Manchester City vs Liverpool, Bournemouth vs Fulham, Nottingham Forest vs Wolves, Crystal Palace vs Leicester, Brighton vs Brenford dan Chelsea vs Aston Villa.

Dalam laga ini, Arsenal dan Man City pesta gol dimana Arsenal tekuk Leeds United dengan skor telak 4-1 begitupun Man City sukses membungkam Liverpool dengan skor 4-1.

Nasib tragis dialami Chelsea dimana ditekuk Aston Villa tanpa balas dengan skor 2-0 membuat Chelsea terpental dari 10 besar klasemen.

Laga Bournemouth vs Fulham berakhir dengan skor 2-1, Nottingham Forest vs Wolves skor imbang 1-1, Crystal Palace vs Leicester skor 2-1 dan Brighton vs Brenford berakhir dengan skor 3-3.

Mengutip dari Kompas.com, Liga Inggris kembali setelah jeda untuk laga-laga internasional partai besar Manchester City vs Liverpool sebagai laga pertama.

Pertandingan berlangsung dengan tempo cepat dan penuh momen-momen menegangkan.

Man City yang tampil tanpa striker pencetak 42 gol musim ini, Erling Haaland, serta penyerang in form, Phil Foden, tampil trengginas.

Adapun Mohamed Salah sebenarnya membawa Liverpool unggul terlebih dulu, yang membuat dia sudah mencetak gol dalam empat laga kontra Man City musim ini.

Namun, Julian Alvarez membalas sebelum Kevin De Bruyne dan Ilkay Guendogan mencetak dua gol cepat dalam rentang delapan menit setelah turun minum.

Jack Grealish yang tampil luar biasa pada laga tersebut melengkapi kemenangan The Citizens.

Hasil 4-1 ini menjadi kali keempat pasukan Pep Guardiola menang beruntun, catatan terbaik mereka sepanjang musim.

Kemenangan City membuat Arsenal yang kickoff berikutnya harus mengoleksi poin penuh demi menjaga jarak.

The Gunners pun tak mengecewakan dan merespons dengan kemenangan skor sama.

Gabriel Jesus mencetak dwigol bagi The Gunners untuk kali pertama sejak 1 Oktober dan setelah dia kembali dari cedera di Piala Dunia.