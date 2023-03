Krisdayanti Tuntun Ameena Belajar Jalan , Putri Aurel Malah Terpesona Lihat Aksi Istri Raul Lemos

POS KUPANG.COM -- Gaya dan kecantikan Krisdayanti bisa bikin siapa saja terpesona

Bahkan sang cucu , Ameena Hanna Nur Atta pun sampai bengong dan terposan melihat gaya istri Raul Lemos itu

Dalam momen buka puasa bersama dalam keluarga, Krisdayanti menyepatkan diri main bersama sang cucu , Ameena Hanna Nur Atta

Pada momen itu nampak putri pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar itu sudah bisa berdiri , namun perlu dituntun untuk bisa berjalan

Namun sang cucu malah masih bengong dengan penampilan sang nenek atau bisa dipanggil Gemmi

Aktivitas Krisdayanti di dibagikan di akun instagram @krisdayantilemos

Dalam unggahannya , @krisdayantilemos menulis caption ameena iftar with Gemmi

Natizen malah fokus ke Ameena yang nampak terposan dengan nenek sendiri , Krisdayanti

@loveeanti55 *** Gak sabarrrrr mau nonton vlog ny gemi sama Putune..putu seng ayu..

@iya_juwita *** MasyaAllah… cucunya aja bengong liat Gemmi… … gumushhhh

@maruko.yan93 *** Gemmy love you

@maya8077 *** Gemes banget liat gemmi ke ameena

@nataliasoeharso *** MasyaAllah Tabarakallah, Ameena Ameena Ameena you are my everything, senyum tawamu buat melting

@teniakurniawati23 *** Kumpul dirumah Gemminya ameena yg selalu rapih keren kl memuliakan keluarga dan teman2nya yg bertamu, terlihat dr toto dahar kel ini, rumahnyapun bersih rapih dan nyaman seneng lihatnya.