Koalisi Disabilitas Toraja Utara Bergerak Menuju Daerah Inklusi

POS-KUPANG.COM - Pada tanggal 22 Maret 2023 berlangsung kegiatan yang diinisiasi oleh koalisi disabilitas Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka Focus Group Diskusi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong,ST.

Wakil Bupati Toraja Utara dalam sambutannya mengatakan, "Kita melayani masyarakat tidak ada yang kita beda-bedakan dan kita siap melayani masyarakat dengan tulus dan undang undang mendukung hal tersebut. Jadi marilah kita sinergikan visi dan misi kemanusiaan karena kita ini adalah makhluk yang paling mulia dihadapan Tuhan. Oleh karena itu hanya satu kata bahwa kita eratkan tangan bahu membahu untuk memberikan pelayanan yang prima dan inklusi terutama saudara kita yang dalam kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, terang Wakil Bupati Toraja Utara dengan semangat.

Kikin P.Tarigan S dari Komisi Nasional Disabilitas RI dalam pemaparannya bahwa, Kondisi disabilitas terjadi karena bawaan lahir dan terjadi karena sebab akibat. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah kita siap menerima hal tersebut secara nalar sehat atau kita belum siap menerimanya. Maka dari itu, dengan adanya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas setiap elemen masyarakat,baik pemerintah dan swasta harus patuh dan tunduk pada aturan tersebut sebab telah menjadi konsensus nasional serta telah menjadi tindaklanjut dari UU No.19 Tahun 2011 Tentang CRPD/Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ungkap Kikin Tarigan.

Acara tersebut berlangsung dengan penuh hikmat dan didukung oleh GAMKI, RBM Gereja Toraja, Pemuda Katolik serta organisasi dari GERKATIN, PERMATA, DEKRANASDA TORUT, serta PPDI maupun Tokoh Masyarakat. Suasana FGD di moderatori oleh Albert Tappo yang merupakan Tokoh Pemuda yang selalu giat dalam pergerakan kepemudaan khususnya di wilayah Toraja Utara. Mengakhiri acara, panitia menyajikan tarian Ma' Gellu dari teman teman tuli yang tergabung dalam wadah GERKATIN. Peserta FGD antusias memberikan apresiasi atas penampilan tarian khas Suku Bangsa Toraja dengan istilah Ma' Toding. Noldus Pandin selaku penggagas dan pelaksana merasa senang dan bahagia atas kegiatan yang berlangsung. Harapan kita semoga semakin banyak orang paham akan soal Disabilitas dan siap bersama kita dalam menjadikan Toraja Utara daerah Inklusi. Ungkap kepada media.

Sumber: Kiriman Noldus Pandin Sulu untuk POS-KUPANG.COM

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS