Video Viral TikTok Salah Satu Spot Wisata di Daerah Gresik, Provinsi JawaTimur, Ini Kelebihannya

POS-KUPANG.COM - Info di Video Viral TikTok berdurasi pendek menayangkan salah satu spot wisata di daerah Gresik, Provinsi Jawa Timur

Lokasi ini terletak di Desa Gresik Utara, Kabupaten Gresik dengan segala keindahan danpanoramannya seperti info di Video Viral TikTok

Lokais wisaya di Gresik Utara unu jarang diekspose oleh media loh, dan sampai di atas bukit kita bisa berjalan kaki ato naik ojek seperti info di Video Viral TikTok.

Di atas bukit ada desa, dan ada wisata religi Suna Kalijaga, dan well come to Surawiti ada gaezebo untuk santai bersama keluarga. (penulis Ferry Ndoen).

Baca juga: Budget Yang Dibutuhkan saat Pi Negeri di Atas Awan Fatumnas, TWA Mutis, Pulau Timor - NTT