Krisdayanti Konser di Singapura, Natisen Ungkap Kangen Lihat Gemmi Ameena Konser di Indonesia

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang masih eksis meski usianya kini memasuki 50 tahun atau kepala lima

Bukan saja di Indonesia , Krisdayanti juga masih punya penggemar di luar negeri seperi Malaysida dan Singapura

Bahkan, Krisdayanti yang juga istri Raul Lemos akan tampil dalam konser bertajuk Kris Dayanti Mencintaimu di Singapura

Dia Krisdayanti yang juga ibunda Aurel Hermanyah , Azriel Hermansyah , Amora Lamos dan Kellen Lemis hingga Gammi atau nenek Ameena Hanna Nura Atta itu

Baca juga: Krisdayanti Rayakan Ulang Tahun Perkawinan, Ciuman Mimi dan Raul Disorot, Dilihat Kellen, Amora Malu

Dia Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah itu akan tampil bersama live bersama Erwin Gutawa and Band

Postesr konser Krisdayanti itu dibagikan di akun instagramnya @krisayantilemos

Dalam unggahannya , Krisdayanti yang juga diva indonesia itu menulis caption

*** @berkat_entertainmentproduction Present

Kris Dayanti Mencintaimu

Live in SINGAPORE

featuring Erwin Gutawa and Band

It's Official! Your dream of seeing the most iconic Diva from Indonesia in Singapore will come true!

Wednesday , 24 May 2023

8 PM

The Star Theater , Singapore

Are you ready to meet our Diva ? Keep up with Berkat

Entertainment Production social media accounts because information about ticket sales will be announced soon!

Baca juga: Krisdayanti Suarakan Perlindungan Anak Panti Asuhan di IPU Bahrain,Gemmi Dipuji Cantik dan Pintar

Natizen pun menyambut antusia penampilan Krisdayanti yang juga Anggota DPR RI itu , ada ada natizen yang mengharapkan Krisdayanti juga bisa menggelar acara yang sama di Indonesia

@leiser_pice *** Kok saya buka website nya gk ketemu yh schedule concert Mimi ... apakah ada yang ngalamin hal sama