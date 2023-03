Jadwal Liga 1 Hari Ini, Persib Bandung vs Bhayangkara FC, Maung Bandung Harus Menang

SKUAD PERSIB BANDUNG - Jadwal Liga 1 hari ini mempertemukan Persib Bandung vs Bhayangkara FC, dalam laga ini Maung Bandung harus menang. Foto Skuad Persib Bandung hari ini akan menjalani laga tunda pekan ke-18 Liga 1 2022-2023 melawan Bhayangkara FC di Stadion Pakansari pukul 20.30 WIB.

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga 1 hari ini, Jumat 24 Maret 2023 mempertemukan tim Persib Bandung vs Bhayangkara FC.

Agar tetap bersaing menuju tangga juara, maka Maung Bandung julukan Persib Bandung harus menang atas Bhayangkara FC.

Laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC merupakan laga tunda tunda pekan ke-18.

Selain Persib Bandung vs Bhayangkara FC, laga tunda pekan ke-18 ini melibatkan empat tim lainnya yakni Arema FC vs Borneo FC, Persik vs Persita.

Duel Arema FC vs Borneo FC bakal berlangsung di Stadion PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), Jakarta, Jumat 24 Maret 2023 pukul 21.30 Wita.

Sedangkan laga Persib Bandung vs Bhayangkara akan digelar pada waktu yang sama di Stadion Pakansari Bogor.

Persib Bandung saat ini menempati peringkat kedua klasemen Liga 1 2022-2023 dengan torehan 56 poin dari 29 pertandingan.

Tim berjuluk Maung Bandung itu terpaut 13 poin dari PSM Makassar yang menghuni peringkat pertama dengan 69 poin dari 31 laga.

Baca juga: Jadwal Liga 1, Prediksi Skor Arema vs Borneo, Live Streaming, Singo Edan Waspadai Matheus Pato

Kemenangan atas Bhayangkara FC wajib diraih Persib Bandung apabila tetap ingin berada di persaingan gelar juara Liga 1 2022-2023.

Pasalnya, jika Persib Bandung terpeleset dengan artian mengalami kekalahan atau hanya bermain imbang, PSM dipastikan mengunci gelar juara pekan ini.

Apabila imbang melawan Bhayangkara FC, Persib Bandung hanya bisa mengumpulkan maksimal 69 poin pada akhir musim. Apalagi jika kalah, mereka cuma mendapatkan 68 poin.

Di sisi lain, PSM yang sudah menjalani 31 pertandingan tidak memiliki jadwal laga pekan ini. Skuad asuhan Bernardo Tavares itu baru akan kembali bertanding pada pekan ke-32 Liga 1 melawan Madura United, Jumat (31/3/2023). Jadwal Liga 1 2022-2023 Hari Ini

20.30 WIB - Arema vs Borneo FC

20.30 WIB - Persib vs Bhayangkara FC

20.30 WIB - Persik vs Persita. (Kompas.com/ Farahdilla Puspa

Baca juga: Jadwal Liga 1 BRI, Sukses Kalahkan RANS Nusantara FC Skuad Persita Berambisi Menang Lagi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jadwal Liga 1 Hari Ini, Persib Bandung Vs Bhayangkara FC ",

Berita Liga 1 Lainnya

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS