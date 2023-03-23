Tinju Dunia

Jadwal Tinju Dunia, Duel Lawan Fury Batal, Egis Klimas dan Alex Krassyuk Tawar Dubois Lawan Usyk

Jadwal Tinju dunia, setelah duel melawan Tyson Fury batal, Egis Klimas dan Alex Krassyuk menawarkan Daniel Dubois sebagai lawan Oleksandr Usyk

Editor: Kanis Jehola
zoom-inlihat foto Jadwal Tinju Dunia, Duel Lawan Fury Batal, Egis Klimas dan Alex Krassyuk Tawar Dubois Lawan Usyk
sportanews.com/Twitter @IFLTV
USYK VS DUBOIS - Jadwal Tinju dunia, setelah duel melawan Tyson Fury batal, Egis Klimas dan Alex Krassyuk menawarkan Daniel Dubois sebagai lawan Oleksandr Usyk. Foto Oleksandr Usyk (kiri) dan Daniel Dubois. 

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju dunia, setelah duel melawan Tyson Fury batal, Egis Klimas dan Alex Krassyuk menawarkan Daniel Dubois sebagai lawan Oleksandr Usyk.

Tidak diketahui alasan pasti batalnya pertarungan Tinju dunia antara juara kelas berat WBC Tyson Fury dan juara WBA/IBF/WBO Oleksandr Usyk.

Namun dikabarkan, hingga saat ini tak ada kemajuan dalam negosiasi. Usyk pun sudah menghentikan latihan persiapan untuk pertarungan itu.

Awalnya, duel perebutan gelar undisputed pertama kelas berat sejak Lennox Lewis pada 2000, diset pada 29 April 2023 di Wembley.

Itu setelah Oleksandr Usyk setuju menerima bayaran 30 persen persen dari total 100

Sumber: Pos Kupang
Tags
Tinju dunia
Tyson Fury
Egis Klimas
Alex Krassyuk
Daniel Dubois
Oleksandr Usyk
23 Maret 2023
POS-KUPANG.COM
Pos Kupang
Kanisius Jehola

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