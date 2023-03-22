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PROMO Minyak Goreng Hari Ini 22 Maret : Alfamart Diskon Rp12Ribu, Indomaret Lebih Murah Pakai Gopay

PROMO Minyak Goreng Hari Ini 22 Maret : Alfamart Diskon Rp12Ribu, Indomaret Lebih Murah Pakai Gopay, promo di Hypermart dan Promo di transmart

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
zoom-inlihat foto PROMO Minyak Goreng Hari Ini 22 Maret : Alfamart Diskon Rp12Ribu, Indomaret Lebih Murah Pakai Gopay
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
MINYAK GORENG - PROMO Minyak Goreng Hari Ini 22 Maret : Alfamart Diskon Rp12Ribu, Indomaret Lebih Murah Pakai Gopay 

POS-KUPANG.COM - Simak Harga Minyak goreng di hari ini 22 Maret 2023 di beberapa tempat karena masuk dalam promo yakni  Promo Indomaret, Promo Transmart Carrefour, Promo Hypermart, dan Promo Alfamart.

Dalam Promo Minyak goreng murah ini, bagi yang ingin mendapatka harga extra diskon bisa membayar dengan menggunakan Ovo / Gopay atau kartu Debit/kartu kredit.

Untuk harga Minyak goreng murah di Indomaret ada 10 merek minyak gireng yakni Bimoli, Tropical,Sovia, Indomaret, Sania , Fortune , Camar, Harumas dan Barco'

Sedangkan Promo Alfamart untuk 7 ,merek minyak goreng yakni Camar, Sania, Tropical, Bimoli, Sunco. Fortune dan Barco. Sementara di Hypermart dan Transmart untuk 2 merek Minyak goreng

Selengkapnya simak Promo Minyak goreng murah dibawah ini :

1. Promo Alfamart Untuk Minyak goreng

Promo terbaru yang satu ini emang gak boleh sampai kelolosan ya Sahabat

Kapan lagi ya kaan?!! Buruan, nikmati POTONGAN hingga Rp 12rb untuk produk Minyak favoritmu dari pembelian produk pilihan berikut ini di #Alfamart terdekat atau #Alfagift sebelum
S&K Berlaku!⁣

Download #Alfagift di Playstore atau Appstore ya!

Periode 16 - 31 Maret 2023

1. Camar minyak goreng pouch 2 liter Rp 32.500, bayar pakai OVO Rp 30.500

2. Sania minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.700, bayar pakai OVO Rp 33.700

3. Tropical minyak goreng botol/ pouch 2 liter Rp 35.900, bayar pakai OVO Rp 33.900

4. Bimoli minyak goreng pouch 2 liter Rp 37.500, bayar pakai OVO Rp 35.500

5. Sunco minyak goreng pouch 2 liter Rp 38.300, bayar pakai OVO Rp 36.300

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Sumber: Pos Kupang
Tags
Minyak goreng
Promo Alfamart
Promo Indomaret
Promo Hypermart
Promo Transmart Carrefour
Pos Kupang Hari Ini
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