Video Viral TikTok, Bayar Rp. 30 Ribu Penyetan Ambil Sepuasnya, di Asahan, Provinsi Sumatera Utara

Info Video Viral TikTok beredar berdurasi singkat bayar Rp 30.000 ambil sepuas, namanya Penyetan Baluran di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

You Can Eat Lalapan sepuassnya hanyaa Rp 30 ribuu aja guy liat menggoda banget dan bikin mood makan jadi bertambahh apalagi liat di Video Viral TikTok

Aneka makanan bisa diambil sepuasnya, tapi harganya sesuai info Video Viral TikTok sudah bergerak naik

Komentar warga net:

Tapi jujur konsep all you can eat nya bikin bingung sih kalo menurutku mana ga bisa refill nasi lagi.

Seharusnya Rp 55.000 karena kalu Rp 30 ribu memang harga standar nasi uduk.

Mampir ka ke bakso ngumpet di perumahan BCAa recomended ka rasanya.

Gym buat kebutuhan protein

Pas aku makan bareng magdalena masih 30k (lauk). skrg udah 55k.

Walau Rp 30 rb sepuasnya tetap untuk sy sendiri ngak sanggup mending beli satu+nasi itu sdh kenyang

Sambel enak pol Cuman buat lauk nggak nyyerep bumbu.

Gimana konsepnya? Rp 30 ribu man! Gw rasa nih bukan bisnis tapi am alan

Sekarang udah naik.. kalo mau makan yang bisa ngambil semua macem lauk, harga 50 ribu.

Sampe hafal masnya yang ngambil banyak , jadi takut sini di liatin kalo kebanyakan ngambil.