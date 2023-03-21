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Promo Indomaret Terbaru 21-26 Maret 2023, 10 Merek Minyak Goreng Murah Bimoli Rp32.500 Sovia Rp27900
Promo Indomaret Terbaru 21-26 Maret 2023, 5 Indomie Rp13.500,. 10 Merek Minyak Goreng Murah, Bimoli Rp32.500
Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM - Bagi pelanggan Indomaret yang ingin berbelanja di hari ini 21 Maret 2023, ada Promo Indomaret yang menarik yakni Hanya 6 Hari untuk tanggal 21-26 Maret 2023.
Melalui Promo Indomaret hanya 6 hari ini ada berbagai produk yang masuk dalam promo ini yakni Minyak goreng murah, ingin dapat extra murah lagi jika bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500, atau pakai ovo cashback Rp3.000 atau pakai kartu debit/kredit
Untuk selengkapnya simak Promo Indomaret 21-26 Maret 2023 dibawa ini :
1. Promo Indomaret Hanya 6 Hari
Bimoli Minyak goreng 2 Liter pouch Rp 37.500 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500, pakai kartu kredit BNI Rp. 37.500
Tropical Minyak goreng 2 Liter botol Rp 35.900 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500,, pakai kartu kredit Bank Mandiri Rp 30.900
Sovia Minyak goreng 2 Liter pouch Rp 32,900, bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500, pakai kartu kredit BNI Rp. 27.900
Indomaret Minyak goreng 2 Liter pouch Rp35.700, bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai kartu kredit BNI Rp30.700
Sania Minyak goreng 2 Liter pouch Rp35.700 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai kartu kredit BNI Rp30.700
Fortune Minyak goreng 2 Liter pouch Rp35.500 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai kartu Debit BNI RP 30.500
Camar Minyak goreng 2 Liter pouch Rp32.500 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai ovo cashback Rp3.000, kartu Debit Bank Permata Rp27.500
Harumas Minyak goreng 2 Liter pouch Rp 32.500 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai ovo cashback Rp3.000, kartu Debit Bank Permata Rp27.500
Barco Minyak goreng 1 Liter pouch Rp 25.500
Indofood bumbu racik Rp5.000/3 pcs