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Promo Indomaret Terbaru 21-26 Maret 2023, 10 Merek Minyak Goreng Murah Bimoli Rp32.500 Sovia Rp27900

Promo Indomaret Terbaru 21-26 Maret 2023, 5 Indomie Rp13.500,. 10 Merek Minyak Goreng Murah, Bimoli Rp32.500

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
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Instagram @indomaret
PROMO INDOMARET - Promo Indomaret Terbaru 21-26 Maret 2023, 10 Merek Minyak Goreng Murah Bimoli Rp32.500 Sovia Rp27900 

POS-KUPANG.COM - Bagi pelanggan Indomaret yang ingin berbelanja di hari ini 21 Maret 2023, ada Promo Indomaret yang menarik yakni Hanya 6 Hari untuk tanggal 21-26 Maret 2023.

Melalui Promo Indomaret hanya 6 hari ini ada berbagai produk yang masuk dalam promo ini yakni Minyak goreng murah, ingin dapat extra murah lagi jika  bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500, atau pakai ovo cashback Rp3.000 atau pakai kartu debit/kredit 

Untuk selengkapnya simak Promo Indomaret 21-26 Maret 2023 dibawa ini :

1. Promo Indomaret Hanya 6 Hari

Bimoli Minyak goreng 2 Liter pouch Rp 37.500  bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500, pakai kartu kredit BNI Rp. 37.500

Tropical  Minyak goreng 2 Liter botol  Rp 35.900 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500,, pakai kartu kredit Bank Mandiri Rp 30.900

Sovia Minyak goreng 2 Liter pouch Rp 32,900, bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500, pakai kartu kredit BNI Rp. 27.900

Indomaret  Minyak goreng 2 Liter pouch Rp35.700, bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai kartu kredit BNI Rp30.700

Sania Minyak goreng 2 Liter pouch Rp35.700 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai kartu kredit BNI Rp30.700

Filma  Minyak goreng 2 Liter pouch Rp35.900  bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai kartu Debit  BRI RP 31.900\

Fortune Minyak goreng 2 Liter pouch Rp35.500  bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai kartu Debit BNI RP 30.500

Camar Minyak goreng 2 Liter pouch Rp32.500  bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai ovo cashback Rp3.000, kartu Debit Bank Permata Rp27.500

Harumas Minyak goreng 2 Liter pouch Rp 32.500  bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai ovo cashback Rp3.000, kartu Debit Bank Permata Rp27.500

Barco  Minyak goreng 1 Liter pouch Rp 25.500

Indofood bumbu racik Rp5.000/3 pcs

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Sumber: Pos Kupang
Tags
Promo Indomaret
Minyak goreng
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