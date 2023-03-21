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Promo Indomaret 22-26 Maret 2023, Bimoli Rp37.500, Camar Rp32.500, Barco Rp25.500, Tropical Rp35.900

Promo Minyak Goreng Murah hadir kembali pada Promo Indomaret Besok 22 Maret 2023.

Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
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Instagram @indomaret
Promo Indomaret - Promo Indomaret 22-26 Maret 2023, Bimoli Rp37.500, Camar Rp32.500, Barco Rp25.500, Tropical Rp35.900 

POS-KUPANG.COM - Promo Minyak Goreng Murah hadir kembali pada Promo Indomaret Besok 22 Maret 2023.

Promo Indomaret ini berlangsung hingga 26 Maret 2023 yang memberikan Diskon Indomaret untuk sembilan merek minyak goreng.

Tak hanya minyak goreng, kami juga bisa belanja produk kebutuhan lainnya dengan harga hemat pada Promo Indomaret ini.

Untuk produk selengkapnya, cek pada katalog promo Indomaret berikut ini:

Baca juga: Promo Indomaret Terbaru 21-26 Maret 2023, 10 Merek Minyak Goreng Murah Bimoli Rp32.500 Sovia Rp27900

- Minyak goreng Sania 2 liter Rp 35.700

- Minyak goreng Camar 2 liter Rp 32.500

- Minyak goreng Fortune 2 liter Rp 35.500

- Minyak goreng Bimoli 2 liter Rp 37.500

- Minyak goreng Filma 2 liter Rp 35.900

- Minyak goreng Barco 1 liter Rp 25.500

- Minyak goreng Tropical 2 liter Rp 35.900

- Minyak goreng Sovia 2 liter Rp 32.900

- Minyak goreng Indomaret 2 liter Rp 35.700

Dan masih banyak produk lainnya.

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Sumber: Pos Kupang
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